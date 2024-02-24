Прогнозы эксперта: Китай готовит революцию на российском авторынке в 2024 году

Китайские автомобили на российском рынке: прогнозы на 2024 год

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Эксперт Владимир Новиков высказал мнение о перспективах китайских автомобилей на российском рынке в текущем году. В отличие от распространенной информации о возможной потере позиций китайских производителей, Новиков утверждает, что они могут увеличить свою долю на рынке России благодаря добавлению новых моделей и улучшению сервиса.

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Он отмечает, что китайские автомобили не уступают западным брендам по характеристикам и оснащению, а иногда и превосходят их, при этом стоимость значительно ниже.

Данные аналитического агентства "Автостат" подтверждают увеличение доли китайских марок среди самых продаваемых в России. Кроме того, машины из Китая становятся все более привлекательными для лизинговых сделок, привлекая рекордное количество клиентов в 2023 году.