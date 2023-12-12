Иностранные автомобильные бренды нашли способ вернуться на российский рынок

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Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России. Эти пустующие позиции были оперативно заняты китайскими марками. Вопрос о возвращении этих брендов остается открытым до разрешения геополитической ситуации. Эксперты, опрошенные редакцией "РГ", предполагают, что некоторые из них могут начать поставки через дружественные страны.

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Производители автомобилей из Евросоюза потеряли пятый по величине автомобильный рынок в Европе и 4,5 миллиарда евро выручки в результате принудительных изменений. Однако ситуация может измениться, и некоторые бренды уже рассматривают возвращение.

Компании Porsche, Mercedes-Benz, Renault, сохранили возможность возвращения, чтобы не потерять вложенные капиталы.

Другие компании смогут поставлять свои модели через границы дружественных государств из-за существующих санкций. Китайские автоконцерны уже успешно используют этот метод. В настоящее время западные автопроизводители рассматривают возможность создания сборочных площадок в Кыргызстане для поставок через киргизских дилеров.

Местный авторынок серьезно пострадал из-за отсутствия новых моделей из Европы, Японии, Кореи и США. Российские и китайские автомобили заполнили этот пробел, и нехватку иностранных марок стали компенсировать через серые дилерские схемы. Поклонники автомобилей также чаще обращают внимание на подержанные модели, представленные ликвидированными брендами.

По прогнозам аналитиков, увеличится объем продаж на рынке в 2024 году, особенно с появлением новых моделей из Ирана и Китая.