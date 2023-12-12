Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России. Эти пустующие позиции были оперативно заняты китайскими марками. Вопрос о возвращении этих брендов остается открытым до разрешения геополитической ситуации. Эксперты, опрошенные редакцией "РГ", предполагают, что некоторые из них могут начать поставки через дружественные страны.
Производители автомобилей из Евросоюза потеряли пятый по величине автомобильный рынок в Европе и 4,5 миллиарда евро выручки в результате принудительных изменений. Однако ситуация может измениться, и некоторые бренды уже рассматривают возвращение.
Компании Porsche, Mercedes-Benz, Renault, сохранили возможность возвращения, чтобы не потерять вложенные капиталы.
Другие компании смогут поставлять свои модели через границы дружественных государств из-за существующих санкций. Китайские автоконцерны уже успешно используют этот метод. В настоящее время западные автопроизводители рассматривают возможность создания сборочных площадок в Кыргызстане для поставок через киргизских дилеров.
Местный авторынок серьезно пострадал из-за отсутствия новых моделей из Европы, Японии, Кореи и США. Российские и китайские автомобили заполнили этот пробел, и нехватку иностранных марок стали компенсировать через серые дилерские схемы. Поклонники автомобилей также чаще обращают внимание на подержанные модели, представленные ликвидированными брендами.
По прогнозам аналитиков, увеличится объем продаж на рынке в 2024 году, особенно с появлением новых моделей из Ирана и Китая.
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