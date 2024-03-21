Благодаря золоту РФ преодолела "адские" санкции и вышла на экономический рост

На Западе восхитились политикой России по привязке рубля к золоту

3:48 Your browser does not support the audio element. Экономика Правила игры ЦБ

Золотые резервы ЦБ РФ стали той "волшебной палочкой", по мановению которой Россия легко пережила "адские" санкции Запада и вышла на экономический рост.

Фото: wikimedia.org by Kotivalo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Стратегия РФ по привязке рубля к золоту

Российская экономика показала невиданный рост в 3,6% в 2023 году в условиях более 16 тысяч санкций, а также огромных трат на проведение СВО. ВВП вырастет ещё на 2,6% в 2024 году, согласно данным МВФ.

Таким успехам РФ обязана своей "золотой стратегии", пишет Тhe Сonversation.com, смысл которой заключается в привязке рубля к золоту и либерализации торговли золотом.

Издание указывает, что в начале 2022 года Россия сделала талантливый шаг — привязала рубль к золоту в торговле газом, а также либерализовала торговлю золотом, и теперь любому лицу в стране можно купить грамм драгметалла за 5200 рублей, а потом продать его, например, на бирже.

По мнению западных аналитиков, это позволило укрепить рубль, стабилизировать инфляцию и перейти к золотому стандарту рубля с целью сделать его надёжной заменой золоту по фиксированному курсу. А известно, что любая валюта, обеспеченная золотом, считается более стабильной и сильной, поэтому с РФ стали торговать за рубли и в рамках БРИКС и ШОС, да и по всему миру.

У ЦБ РФ к сегодняшнему дню накопились, в том числе с помощью населения, огромные золотые резервы (2,36 тысячи тонн в 2023 году), поэтому российская банковская система легко пережила кризис, удержав рубль "на плаву". Никто не побежал менять рубли на другую валюту, население увеличивает депозиты в рублях.

Золото позволит РФ пережить войну

По данным Всемирного совета по золоту, Россия сейчас является вторым по величине производителем золота с 324,7 тонны в 2023 году, уступая Китаю с 374 млн тонн. Ожидается, что Россия будет увеличивать добычу золота на 4% в год до 2026 года.

Запасы золота дают РФ гарантии торговать во время войны с НАТО, если такая случится. Некоторые ретивые политологи на Западе предлагают ввести санкции на покупку российского золота, но опыт Уганды говорит о том, что, несмотря на эмбарго США против этой страны, экспорт золота вырос более чем в 10 раз в 2023 году.

Дело в том, что в нестабильном мире только золото даёт гарантии от финансовых потрясений. В 2023 году в хранилища Центробанков по всему миру поступило золота на сумму в 110,6 млрд долларов. В 2022 году было куплено около 1073 тонн.

Золото будет только дорожать

Американские аналитики предсказывают, что золото будет расти в цене, этому способствует не только геополитическая неопределённость.

Все боятся долгового кризиса в США с 34 трлн госдолга. После того, как в США из-за высоких процентных ставок начнёт рушится фондовый рынок, все будут сбрасывать облигации и акции и покупать золото, что выведет цену на него на небывалую высоту. После чего доллар станет региональной валютой, как и США — региональной державой.

Читайте по теме:

США утратили контроль над ростом долгов. Сюрреалистическое богатство придёт к скупщикам золота

Ещё Евгений Примаков объяснил, почему Россия не вернёт "румынское золото"

На Западе занервничали: РФ усиливает контроль над мировой торговлей и логистикой