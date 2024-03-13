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Олег Артюков
Экспертов удивил рост цен на золото, который не смогли спрогнозировать

Загадочный рост цен на золото встревожил аналитиков

2:55
Экономика

На семь процентов взлетела цена на золото за последние несколько недель, достигнув исторических максимумов — около 2195 долларов за унцию. Такого развития событий, судя по комментариям экономистов, мало кто ожидал.

Загадочный рост цен на золото встревожил аналитиков
Фото: "NBP Gold" by covilha is licensed under CC BY 2.0.

Британское издание Financial Times, рост цен удивил аналитиков. В частности, один из таковых, сотрудник компании MKS Pamp Никки Шилс, назвал рост цен на золото самым неприметным и загадочным.

Но объяснения же происходящему искать надо. И их ищут. В частности, некоторые эксперты связывают рост цен с ожиданием снижения процентных ставок американской Федеральной резервной системы. Это делает золото более привлекательным для инвесторов.

Другие эксперты полагают, что это не является ключевым фактором. Факторы, которые ранее поддерживали рост цен на золото в течение 16 месяцев — покупки драгоценного металла центральными банками, спрос со стороны китайских потребителей на "тихие гавани", а также ситуация на Украине — вероятно, не оказали влияния на текущую ситуацию, говорится в материале Financial Times.

"Рост цен на золото не может быть полностью обусловлен движением на рынке государственных облигаций и доллара", — утверждает эксперт из Standard Chartered Сьюки Купер.

Доходность двухлетних американских казначейских облигаций снизилась на 0,12 процентного пункта до 4,5 процентов, что выше январских минимумов. В понедельник цена на золото составляла 2182 доллара за унцию — после пересмотра данных о росте числа рабочих мест в США. Это усилило ожидание снижения процентных ставок ФРС в первой половине года.

Однако обратный выкуп золотых ETF (21 миллион унций за год) и снижение китайской премии к золоту говорят против влияния процентных ставок и розничного спроса, отмечают в Natixis. Уточним, ETF на золото позволяет фактически инвестировать в драгоценный металл без необходимости приобретать его в физическом виде.

Некоторые предполагают, что за ростом цен стоят скрытые покупки крупных игроков через внебиржевые деривативы. В пользу этой версии говорит увеличение открытого интереса по фьючерсам на 30 процентов с 28 февраля.

"Звоночки тревоги звенят — мы можем ожидать значительной коррекции, когда иссякнет импульс", — прогнозирует Рона О'Коннелл из StoneX.

Однако есть мнение, что нынешние цены на золото ещё далеки от уровня, который был достигнут в 1980 года. Тогда его цена превышала 3000 долларов за унцию (по нынешним деньгам).

Так что, полагает Financial Times, спрос со стороны центральных банков и желание инвесторов минимизировать риски будут поддерживать цены на устойчивом уровне.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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