Запад пытается провести разведку по конфискации российских активов

В Париже пройдёт очередная попытка конфискации российских активов

3:23 Your browser does not support the audio element. Экономика Правила игры Законодательство

Сегодня, в понедельник, 26 февраля, во французской столице запланирована любопытная встреча, которую организовал глава государства Эммануэль Макрон.

Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Деньги России не дают покоя

На данной встрече будут обсуждаться вопрос о поддержке киевского режима. Приехавшие в Париж лидеры государств там же хотят опять поднять вопрос, "а как же конфисковать российские активы". Уж очень не даёт никому покоя такая громадная сумма.

Напомню, среди многочисленных антироссийских санкций была и заморозка целого ряда активов РФ, в том числе примерно 300 миллиардов долларов, которые принадлежат Центробанку России. Уже довольно долго активисты и политики западных стран требуют конфисковать и передать Украине эти самые активы, вместе с доходами от них.

Кстати, накануне в связи со смертью в тюрьме оппозиционера Алексея Навального* у западных активистов даже появилась мысль "наказать" президента Владимира Путина за смерть либерала "в застенках". В этой связи нужно изъять активы и назвать это изъятия "законом Навального*", поскольку именно тогда произойдёт "сигнал, который Путин поймёт".

Есть более осторожные охотники за нашими деньгами. Несколько лидеров финансовый индустрии говорят, что нужно придерживаться более внимательного подхода к этому делу. Якобы нужно разработать пакет мер, который гарантировал бы законность подобных конфискаций, поскольку такие конфискации нанесут серьёзный ущерб репутации финансовым институтам и поставят под сомнение их приверженность верховенству закона.

Ответ России

Надо отметить, что на анонс парижской встречи уже ответили крупные финансисты, сказав, что сначала нужно подготовить соответствующую правовую базу, чтобы избежать репутационных и юридических последствий.

Но если Запад в результате действительно найдёт и конфискует российские активы (а в этом я нисколько не сомневаюсь), это будет и впрямь сигналом, который Владимир Путин поймёт! Поймет лидер России в первую очередь то, что доверия к Западу утрачено навсегда. Именно навсегда, и совсем неважно, кто на данный момент будет находиться у руля в Западной и Центральной Европе, в Великобритании, в Соединённых Штатах.

И Россия будет действовать зеркально. Кстати об этом накануне сказал глава Министерства финансов России Антон Силуанов.

Любые действия "западных партнёров" с российскими активами получат симметричный ответ, в Российской Федерации заморожена не меньшая сумма, в частности, сказал он.

"Это вопрос не к нам, следим за решениями западных стран. У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ", — в интервью РИА Новости сказал министр, отвечая на вопрос о вероятной судьбе замороженных золотовалютных резервов РФ.

Ну вот что хочу ещё добавить. Рухнувшее доверие к пониманию законности и порядка Запада поймёт не только глава России Владимир Путин. Это поймёт каждый финансист, поймёт каждый инвестор и любой простой гражданин, беспокоящийся за собственные вклады и свое благосостояние. Этот прецедент абсолютного неуважения к праву собственности донесёт до каждого, что такое вопиющее нарушение изъятия отныне коснутся каждого, кто просто не нравится гегемону и не танцует под его дудку.

* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.