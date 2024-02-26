Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
Запад пытается провести разведку по конфискации российских активов

В Париже пройдёт очередная попытка конфискации российских активов

3:23
Экономика » Правила игры » Законодательство

Сегодня, в понедельник, 26 февраля, во французской столице запланирована любопытная встреча, которую организовал глава государства Эммануэль Макрон.

В Париже пройдёт очередная попытка конфискации российских активов
Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Деньги России не дают покоя

На данной встрече будут обсуждаться вопрос о поддержке киевского режима. Приехавшие в Париж лидеры государств там же хотят опять поднять вопрос, "а как же конфисковать российские активы". Уж очень не даёт никому покоя такая громадная сумма.

Напомню, среди многочисленных антироссийских санкций была и заморозка целого ряда активов РФ, в том числе примерно 300 миллиардов долларов, которые принадлежат Центробанку России. Уже довольно долго активисты и политики западных стран требуют конфисковать и передать Украине эти самые активы, вместе с доходами от них.

Кстати, накануне в связи со смертью в тюрьме оппозиционера Алексея Навального* у западных активистов даже появилась мысль "наказать" президента Владимира Путина за смерть либерала "в застенках". В этой связи нужно изъять активы и назвать это изъятия "законом Навального*", поскольку именно тогда произойдёт "сигнал, который Путин поймёт".

Есть более осторожные охотники за нашими деньгами. Несколько лидеров финансовый индустрии говорят, что нужно придерживаться более внимательного подхода к этому делу. Якобы нужно разработать пакет мер, который гарантировал бы законность подобных конфискаций, поскольку такие конфискации нанесут серьёзный ущерб репутации финансовым институтам и поставят под сомнение их приверженность верховенству закона.

Ответ России

Надо отметить, что на анонс парижской встречи уже ответили крупные финансисты, сказав, что сначала нужно подготовить соответствующую правовую базу, чтобы избежать репутационных и юридических последствий.

Но если Запад в результате действительно найдёт и конфискует российские активы (а в этом я нисколько не сомневаюсь), это будет и впрямь сигналом, который Владимир Путин поймёт! Поймет лидер России в первую очередь то, что доверия к Западу утрачено навсегда. Именно навсегда, и совсем неважно, кто на данный момент будет находиться у руля в Западной и Центральной Европе, в Великобритании, в Соединённых Штатах.
И Россия будет действовать зеркально. Кстати об этом накануне сказал глава Министерства финансов России Антон Силуанов.

Любые действия "западных партнёров" с российскими активами получат симметричный ответ, в Российской Федерации заморожена не меньшая сумма, в частности, сказал он.

"Это вопрос не к нам, следим за решениями западных стран. У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ", — в интервью РИА Новости сказал министр, отвечая на вопрос о вероятной судьбе замороженных золотовалютных резервов РФ.

Ну вот что хочу ещё добавить. Рухнувшее доверие к пониманию законности и порядка Запада поймёт не только глава России Владимир Путин. Это поймёт каждый финансист, поймёт каждый инвестор и любой простой гражданин, беспокоящийся за собственные вклады и свое благосостояние. Этот прецедент абсолютного неуважения к праву собственности донесёт до каждого, что такое вопиющее нарушение изъятия отныне коснутся каждого, кто просто не нравится гегемону и не танцует под его дудку.

* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы париж франция антон силуанов владимир путин
Новости Все >
Коротченко заявил, что Зеленский занизил потери ВСУ, чтобы не деморализовать общество
Михалков высказался о катастрофическом падении актёрского уровня
В Star Citizen грядёт масштабное обновление
Врач Конев назвал три фактора, значительно продлевающих жизнь
Самойлова отругала дочь за самостоятельно отстриженную чёлку
Ученые США назвали 7,3 месяца сроком восстановления мозга после алкогольной зависимости
Забота о кошке: ключ к здоровой и счастливой жизни
Обвинение попросило напавшему на брянское село актёру Канахину* пожизненный срок
Полиция Брюсселя тушит баррикады, которые на улицах поджигают недовольные фермеры
Что посадить на даче для отпугивания комаров
Популярное
Его построили не люди: новое исследование ученых пролило свет на то, как был создан знаменитый сфинкс в Египте

Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.

Ученые США обнаружили природную основу формирования силуэта сфинкса в Египте
Салат "Красное море": очень простая в приготовлении яркая закуска
Салат "Красное море" с крабовыми палочками: очень простой, но при этом яркий и красивый
Вовсе не сорняк: это растение ценится за неприхотливость и яркие краски
Цены на отпуск в Турции снизятся для россиян в несколько раз
В Париже пройдёт очередная попытка конфискации российских активов Дмитрий Плотников Прага скоро может быть неприятно удивлена местью России Любовь Степушова В Малом театре состоялась премьера спектакля "Мой ласковый зверь" Анжела Якубовская
Рассказываем об аллигаторе - одном из самых интересных сортов огурцов
Рассказываем, как правильно хранить авокадо дома
ВСУ бросили американские танки Abrams к освобожденной Авдеевке
ВСУ бросили американские танки Abrams к освобожденной Авдеевке
Последние материалы
Эксперт по IT-безопасности Артимович посоветовал переходить с айфонов на Android
Полиция Брюсселя тушит баррикады, которые на улицах поджигают недовольные фермеры
Путин: с 1 марта 2025 года россияне смогут установить самозапрет на выдачу кредитов
Китай вводит безвизовый режим для граждан Грузии
Разгибание трицепса позволит укрепить мышцы
News Leader: в США мужчина отрезал себе ноги для получения страховки
Пряный шоколадно-кофейный напиток: согревает и дарит прекрасное настроение
Зачем бьюти-средства с SPF нужны в холодное время года
Облысевшая блогерша рассказала, как быстро отрастить волосы в домашних условиях
В России снимут сериал о героизме членов таганрогского подпольного движения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников