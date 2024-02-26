Запад пытается провести разведку по конфискации российских активов

Сегодня, в понедельник, 26 февраля, во французской столице запланирована любопытная встреча, которую организовал глава государства Эммануэль Макрон.
На данной встрече будут обсуждаться вопрос о поддержке киевского режима. Приехавшие в Париж лидеры государств там же хотят опять поднять вопрос, "а как же конфисковать российские активы". Уж очень не даёт никому покоя такая громадная сумма.
Напомню, среди многочисленных антироссийских санкций была и заморозка целого ряда активов РФ, в том числе примерно 300 миллиардов долларов, которые принадлежат Центробанку России. Уже довольно долго активисты и политики западных стран требуют конфисковать и передать Украине эти самые активы, вместе с доходами от них.
Кстати, накануне в связи со смертью в тюрьме оппозиционера Алексея Навального* у западных активистов даже появилась мысль "наказать" президента Владимира Путина за смерть либерала "в застенках". В этой связи нужно изъять активы и назвать это изъятия "законом Навального*", поскольку именно тогда произойдёт "сигнал, который Путин поймёт".
Есть более осторожные охотники за нашими деньгами. Несколько лидеров финансовый индустрии говорят, что нужно придерживаться более внимательного подхода к этому делу. Якобы нужно разработать пакет мер, который гарантировал бы законность подобных конфискаций, поскольку такие конфискации нанесут серьёзный ущерб репутации финансовым институтам и поставят под сомнение их приверженность верховенству закона.
Надо отметить, что на анонс парижской встречи уже ответили крупные финансисты, сказав, что сначала нужно подготовить соответствующую правовую базу, чтобы избежать репутационных и юридических последствий.
Но если Запад в результате действительно найдёт и конфискует российские активы (а в этом я нисколько не сомневаюсь), это будет и впрямь сигналом, который Владимир Путин поймёт! Поймет лидер России в первую очередь то, что доверия к Западу утрачено навсегда. Именно навсегда, и совсем неважно, кто на данный момент будет находиться у руля в Западной и Центральной Европе, в Великобритании, в Соединённых Штатах.
И Россия будет действовать зеркально. Кстати об этом накануне сказал глава Министерства финансов России Антон Силуанов.
Любые действия "западных партнёров" с российскими активами получат симметричный ответ, в Российской Федерации заморожена не меньшая сумма, в частности, сказал он.
"Это вопрос не к нам, следим за решениями западных стран. У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ", — в интервью РИА Новости сказал министр, отвечая на вопрос о вероятной судьбе замороженных золотовалютных резервов РФ.
Ну вот что хочу ещё добавить. Рухнувшее доверие к пониманию законности и порядка Запада поймёт не только глава России Владимир Путин. Это поймёт каждый финансист, поймёт каждый инвестор и любой простой гражданин, беспокоящийся за собственные вклады и свое благосостояние. Этот прецедент абсолютного неуважения к праву собственности донесёт до каждого, что такое вопиющее нарушение изъятия отныне коснутся каждого, кто просто не нравится гегемону и не танцует под его дудку.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.