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Олег Артюков
В Китае объяснили, почему ЦБ разных стран начали вывозить золото из банков США и Британии

infoBRICS: процесс пошёл, из-за США и Англии тоннами вывозят золото

2:46
Экономика

В странах Евросоюза и США всё чаще задаются вопросом, что делать с замороженными российскими активами. Многие политики и чиновники говорят об их конфискации. Россия обещает жёсткий ответ при таком варианте развития событий, не уточняя, каким именно он будет, отмечает китайское издание infoBRICS.

infoBRICS: процесс пошёл, из-за США и Англии тоннами вывозят золото
Фото: "NBP Gold" by covilha is licensed under CC BY 2.0.

На этом фоне довольно любопытные новости стали приходить с рынка драгоценных металлов, отмечается в материале. По мнению его автора, многие страны захотели вернуть свои золотые резервы, которые хранятся в американских и британских банках.

На фоне разговоров о конфискации активов России и санкций в финансовой сфере, в мире резко возрос интерес к золоту. Многие страны скупают тонны этого драгоценного металла.

И как уже было сказано, отмечается ещё один тренд — в целом ряде государств задумались о том, чтобы вывезти свои активы из американских и британских финансовых организаций.

В 2020 году половина всех мировых центробанков хранили свои золотые резервы в западных странах, в основном в США и Великобритании. Однако сегодня их число заметно сократилось. Ожидается, что к 2025 году почти 75 процентов стран будут хранить свое золото у себя дома.

Автор материала полагает, что в настоящий момент многие государства договариваются с США и Великобританией о возвращении своего золота. Они не хотят его там оставлять, поскольку опасаются, что с их активами могут поступить также, как и с активами России.

В подтверждение приводятся слова представителя центробанка одной из стран. Который сообщил о переводе золотых резервов обратно в страну, дабы сохранить их в безопасности.

В материале infoBRICS отмечается, что "процесс пошёл", вывоз золота из западных банков стал довольно неприятным побочным эффектом для США и Великобритании в их противостоянии с Россией.

Ранее глава международной площадки Euroclear в Бельгии Лив Мостри выразила недовольство по поводу предложения Группы семи (G7) использовать замороженные активы российского Центробанка для финансирования восстановления Украины. По её словам, такие действия являются непрямой конфискацией.

"Я верю, что осмотрительность и рациональность возобладают. Если мы пойдем по пути конфискации активов, мы рискуем нарушить доверие к системе Euroclear, к европейским рынкам капитала и к евро как к валюте", — сказала она.

На счетах этой международной площадки находится 191 миллиард евро активов России.

В Европейском центробанке идею конфискации также критиковали, указывая те же причины, что глава Euroclear.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы бельгия центробанк
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