Рука хуситов: Евросоюз может столкнуться с дефицитом газа

ЕС рискует столкнуться с дефицитом газа. Поставки через Красное море отменяют

2:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Государства Евросоюза могут остаться без поставок сжиженного природного газа из стран Ближнего Востока из-за нападений хуситов на суда в Красном море, сообщает агентство Associated Press.

Фото: Creativecommons by Frans Berkelaar is licensed under CC BY-SA 2.0

По этому маршруту следуют танкеры, которые перевозят СПГ из Катара. Но несколько поставок газа в Италию уже были отменены.

Йеменские повстанцы-хуситы создают новую угрозу для поставок энергоресурсов в Европейский союз, который зависит от импорта природного газа, необходимого для производства электроэнергии, работы заводов и отопления домов.

На фоне атак хуситов многие судоходные и энергетические компании решили перенаправить суда вокруг Африки, а не через Суэцкий канал в северной части Красного моря. Такое решение удлиняет маршрут поставок из стран Ближнего Востока, на неделю или даже более, что приводит к увеличению расходов.

"Длительное закрытие маршрута по Красному морю с Ближнего Востока создаёт риск для поставок в Европу", - отметил вице-президент компании Rystad Energy Каушал Рамеш.

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, предупредило о намерении атаковать корабли, связанные с Израилем. В результате ряд судоходных компаний приостановили перевозки через Красное море.

Конечно, нельзя говорить о том, что Европа останется совсем без поставок газа. Ведь есть ещё Норвегия, США, Алжир, Азербайджан. Да и в России европейские компании продолжают покупать газ.

Однако же поставки из того же Катара тоже весьма важны. Ведь если действительно поставки из этой страны будут затруднены или вовсе остановлены, то где брать недостающие объёмы?

Особенно с учётом того, что недавно президент США Джо Байден запретил строительство новых газовых терминалов. В Вашингтоне аргументируют это необходимостью борьбы с изменением климата. Хотя в Европе обеспокоены тем, как это может сказаться на поставках газа из Соединённых Штатов.

Пока прекращение поставок СПГ из Катара является гипотетическим. Но факт в том, что маршруты поставок действительно становятся длиннее. Что само по себе уже является проблемой для государств Евросоюза.