Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Куликов

"Аномалия в Японском море": США разозлились из-за "потери" огромного российского корабля

Экономика

Соединённые Штаты и их сателлиты наращивают усилия, дабы затруднить передвижение российских судов по наиболее популярным логистическим маршрутам. Но недавно в Японском море американцы обнаружили некую аномалию, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Tencent.

"Аномалия в Японском море": США разозлились из-за "потери" огромного российского корабля
Фото: https://www.kathimerini.gr/

В американской прессе хватает публикаций с сетованиями на проблемы с российскими кораблями. В частности, некоторое время назад в Японском море неподалёку от российских берегов якобы была зафиксирована некая аномалия, говорится в материале (перевод сайта АБН24).

Согласно полученным радиосигналам, в направлении Китая двигалось огромное российское судно.

Но спутниковые снимки этих вод ничего не показали, корабля на фото не было. В США несколько раз проверили полученные данные, каждый раз было одно и то же. В местах, где должно было находиться российские судно, ничего не было.

Аномалия в Японском море застигла США врасплох, не было никаких объяснений произошедшему. Однако некоторое время спустя после обнаружения странных сигналов выяснилось, что в Китай прибыл огромный танкер с российской нефтью.

В США были разозлены, узнав об этом. Были сделаны выводы о том, что Россия якобы использует на своих танкерах специальные устройства, из-за которых крайне сложно отследить их местоположение.

"Для такой страны как Китай, которая может столкнуться с военно-морской блокадой США, этот опыт крайне интересен. Его, возможно, стоит перенять", — говорится в материале, опубликованном на платформе Tencent.

Отметим в свою очередь, что в западной прессе достаточно много материалов о том, что Россия якобы использует теневой танкерный флот для обхода так называемого потолка цен на российскую нефть.

Установлен он был западными странами в декабре прошлого года. И подразумевает, что российские компании не могут продавать нефть дороже 60 долларов за баррель (речь о поставках энергоресурсов морским путём).

Россия, разумеется, правомерность таких ограничений не признаёт и признавать не собирается, с какой стати. Согласно указу президента России Владимира Путина, запрещено продавать нефть частным и юридическим лицам, которые признают потолок цен.

А вообще, Россия вольна сама определять, каким образом поставлять свои энергоресурсы на мировые рынки. Еслим США и Евросоюз отказываются их покупать, то это их дело. Но у нашей страны нет никаких обязательств и оснований каким-либо образом учитывать мнение западных стран, что, кому и по какой цене продавать.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы китай
Новости Все >
В ДНР осудили украинского командира за приказ убить двух мирных жителей
Садальский опубликовал мем о подорожавших в России яйцах
У рассады закручиваются листья: в чем причина
Sohu: Фон дер Ляйен обидела Китай, неожиданно напомнив ему о РФ
Обвиняемый в убийстве медицинского брата из Березовского останется под арестом
Спонтанность и проявление доброты: 11 черт поведения, чтобы завоевать сердце мужчины
Какой рис для каких блюд использовать
Певица Нюша трогательно поздравила маленького сына с днём рождения
308 миллиардов долларов: в такую сумму оценивается ущерб в США от страхового мошенничества
Полковник Сыртланов заявил, что добровольцы должны иметь такой же статус, как и остальные военные
Популярное
В Китае явно поменяли свою позицию касательно того, что происходит на Украине

Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.

Китай поменял отношение к СВО, перестав занимать нейтральную позицию
Солистка группы "Мираж" Разина назвала "дурью" выступления звёзд эстрады на СВО
Солистка группы "Мираж" назвала "дурью" выступления звёзд эстрады на СВО
Киев, Одесса и Харьков — три ближайшие цели для наступления ВС РФ
В США восхитились мощью бомбардировщика-невидимки, который разрабатывают в РФ
Байден приказал: F-16 ВСУ начнут взлетать с аэродромов Европы Любовь Степушова РФ и РБ готовят "мультиудар" для завершения судьбы Украины Олег Володин "Всё обстоит благополучно": о злоупотреблениях в армии в годы Крымской войны Сергей Лебедев
Новое пристанище Аллы Пугачёвой: Примадонна перевезет семью в Лондон
Поднял на смех: Лазарев унизил Киркорова и Тодоренко за игру в фильме "Ёлки 10"
Какие 10 видов оружия ВС РФ вызывают страх и ненависть на Украине
Какие 10 видов оружия ВС РФ вызывают страх и ненависть на Украине
Последние материалы
У рассады закручиваются листья: в чем причина
Sohu: Фон дер Ляйен обидела Китай, неожиданно напомнив ему о РФ
Обвиняемый в убийстве медицинского брата из Березовского останется под арестом
Спонтанность и проявление доброты: 11 черт поведения, чтобы завоевать сердце мужчины
Певица Нюша трогательно поздравила маленького сына с днём рождения
Какой рис для каких блюд использовать
308 миллиардов долларов: в такую сумму оценивается ущерб в США от страхового мошенничества
Полковник Сыртланов заявил, что добровольцы должны иметь такой же статус, как и остальные военные
Россиянам рассказали, как безопасно перевезти ёлку на автомобиле
Кнутов: пересборку самолёта F-35 должен делать производитель
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников