"Аномалия в Японском море": США разозлились из-за "потери" огромного российского корабля

Соединённые Штаты и их сателлиты наращивают усилия, дабы затруднить передвижение российских судов по наиболее популярным логистическим маршрутам. Но недавно в Японском море американцы обнаружили некую аномалию, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Tencent.

Фото: https://www.kathimerini.gr/

В американской прессе хватает публикаций с сетованиями на проблемы с российскими кораблями. В частности, некоторое время назад в Японском море неподалёку от российских берегов якобы была зафиксирована некая аномалия, говорится в материале (перевод сайта АБН24).

Согласно полученным радиосигналам, в направлении Китая двигалось огромное российское судно.

Но спутниковые снимки этих вод ничего не показали, корабля на фото не было. В США несколько раз проверили полученные данные, каждый раз было одно и то же. В местах, где должно было находиться российские судно, ничего не было.

Аномалия в Японском море застигла США врасплох, не было никаких объяснений произошедшему. Однако некоторое время спустя после обнаружения странных сигналов выяснилось, что в Китай прибыл огромный танкер с российской нефтью.

В США были разозлены, узнав об этом. Были сделаны выводы о том, что Россия якобы использует на своих танкерах специальные устройства, из-за которых крайне сложно отследить их местоположение.

"Для такой страны как Китай, которая может столкнуться с военно-морской блокадой США, этот опыт крайне интересен. Его, возможно, стоит перенять", — говорится в материале, опубликованном на платформе Tencent.

Отметим в свою очередь, что в западной прессе достаточно много материалов о том, что Россия якобы использует теневой танкерный флот для обхода так называемого потолка цен на российскую нефть.

Установлен он был западными странами в декабре прошлого года. И подразумевает, что российские компании не могут продавать нефть дороже 60 долларов за баррель (речь о поставках энергоресурсов морским путём).

Россия, разумеется, правомерность таких ограничений не признаёт и признавать не собирается, с какой стати. Согласно указу президента России Владимира Путина, запрещено продавать нефть частным и юридическим лицам, которые признают потолок цен.

А вообще, Россия вольна сама определять, каким образом поставлять свои энергоресурсы на мировые рынки. Еслим США и Евросоюз отказываются их покупать, то это их дело. Но у нашей страны нет никаких обязательств и оснований каким-либо образом учитывать мнение западных стран, что, кому и по какой цене продавать.