Орбан намекнул, что без Грузии у Евросоюза нет будущего

3:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз потеряет конкурентоспособность, если откажется от вступления новых государств. Заявил он об этом, находясь с визитом в Тбилиси, после встречи с главой правительства Грузии Ираклием Гарибашвили.

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"Я помню, что страны Центральной и Восточной Европы, которые в середине 2000-х годов присоединялись к Евросоюзу, принесли ему конкурентоспособность. Если бы Венгрия в тот период не стала бы членом ЕС, то его экономическое развитие провалилось бы", — цитирует Орбана ТАСС.

По его словам, экономический рост сообщества за минувшие 20 лет обеспечивали в основном страны Центральной Европы. А стало быть, подчеркнул премьер-министр Венгрии, сообществу нужен динамизм, энергия, "такие люди, которые хотят работать, хотят быть креативными".

"Если Европа не примет таких людей, настанет время, когда придется платить за это. Евросоюз потеряет конкурентоспособность", — предсказал премьер-министр Венгрии.

Глава венгерского правительства также подчеркнул, что Грузия заслуживает статус кандидата в члены ЕС, а прошлогоднее решение руководства ЕС о том, чтобы отказать республике в предоставлении статуса в отличие от Молдавии и Украины, было огорчающим и неправильным.

"Грузия является страной, которая особенно заслуживает указанный статус. Экономические показатели страны высокие. И я верю, что Евросоюз заинтересован в связях с кавказским регионом. Поэтому мы очень огорчены и злы, что Грузия не получила статус кандидата, а те страны, которые довольно отстают от нее в плане развития, приобрели его", — добавил Орбан.

По его словам, Евросоюзу необходимо решить, является ли расширение политическим процессом или оно основано на заслугах. "Если это процесс, основанный на заслугах, тогда то, что произошло в связи с вашей страной, довольно несправедливо, и это надо исправить как можно скорее", — сказал Орбан.

Отметим, что премьер-министра Венгрии иногда относят к числу евроскептиков. Если это и так, то его евроскептицизм явно не носит радикальный характер. То есть нет никаких оснований считать, что Орбан подвергает какому-то сомнению необходимость пребывания страны в ЕС.

Но от шпилек в адрес руководства Евросоюза он, конечно, не удержался. В частности, когда говорил о том, что Грузия не получила статус кандидата. А вот Украина и Молдавия, по его мнению, такой статус хоть и получили, но заслуживают его в куда меньшей степени.

Ну и насчёт конкурентоспособности, которую ЕС ранее обеспечили такие страны, как Венгрия, а теперь пришёл черёд таких, как Грузия — заявление довольно смелое. Венгрию, как и другие страны Центральной и Восточной Европы, к индустриальным "локомотивам" ЕС явно довольно трудно отнести. А уж кандидатов — нынешних и потенциальных — тем более.

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