В Счётной палате ЕС не знают, откуда Евросоюз возьмёт 50 млрд евро для Украины

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Счётная палата ЕС не знает, откуда государства Евросоюза возьмут деньги на помощь, которая уже была обещана Украине, сообщает французское издание Le Figaro.

Фото: European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

В материале отмечается, что Евросоюз с лёгкостью пообещал Киеву 50 миллиардов евро, которые будут направлены в течение следующих пяти лет. При этом никто из еврочиновников не уточнил, откуда эти деньги возьмутся.

При этом страны ЕС, пообещав Украине многомиллиардные транши, сам оказались в непростой ситуации на фоне ухудшения экономических условий.

Счётная палата предупредила Еврокомиссию о растущем внешнем долге сообщества, который на данный момент уже составляет 344,3 миллиарда евро. Годом ранее долговые обязательства государств Евросоюза находились на уровне 236,7 миллиарда евро.

Стоит заметить, что речь идёт не о безвозмездной помощи Украине, это кредиты, которые Киеву придётся отдавать. Но на Украине эту тему стараются не обсуждать, поскольку всё равно целиком зависят от финансирования, которое предоставляют США и Евросоюз.

О том, что Евросоюз готовит для Украины пакет в размере около 50 миллиардов евро, стало известно несколько месяцев назад. Помощь предполагается предоставлять в виде грантов, льготных кредитов и гарантий.

При этом план должен будет финансироваться за счет взносов государств-членов, а не рыночных займов. На этой неделе представители комитетов Европарламента по бюджету и иностранным делам поддержали выделение Украине 50 миллиардов евро.

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