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Любовь Степушова

Санкций ЕС не будет: Франция тотально зависит от российских атомных технологий

5:20
Экономика » Производство » Энергетика

Атомная энергетика РФ имеет технологии, которые очень нужны Франции, поэтому продавить Венгрию на санкции в отношении Росатома не удастся.

Санкций ЕС не будет: Франция тотально зависит от российских атомных технологий

Требование США в отношении "Росатома" Европа не выполнила

Президент Украины Владимир Зеленский (читай — США) в августе заявил: "Это ненормально, что против "Росатома" до сих пор нет санкций".

Вчера стало ясно, что их и не будет. Издание Politico сообщило, что Еврокомиссия отказалась от планов ввести санкции в отношении российского атомного сектора или его представителей в своём следующем пакете санкций.

Противники — Будапешт и Париж, и это не случайно, так как Франция сотрудничает с "Росатомом" в строительстве АЭС "Пакш" в Венгрии.

Венгрия по-прежнему рассчитывает на поддержку Москвы в отношении АЭС "Пакш", заявил 14 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с министром энергетики Франции Аньес Паннье-Рунаше.

"Мы согласны с тем, что введение санкций в отношении ядерного сотрудничества с Россией бессмысленно", — написал Сийярто на своей официальной странице в соцсети. Министр отметил, что успех этих инвестиций является ключом к надёжному и устойчивому энергоснабжению Венгрии.

"Гринпис" сообщает, что в рамках контракта между французской компанией Framatome и дочерним предприятием Госкорпорации "Росатом" (АО "РАСУ") Россия заплатит Франции "несколько сотен миллионов евро, как минимум, за поставку и установку контрольно-измерительных приборов для реакторов "Пакш".

Финансовые детали контракта не разглашаются, однако в 2011 году технология, предоставленная Framatome, стоила бы 250 миллионов долларов США за оборудование для одного реактора, указывает "Гринпис".

Венгрия давно уже открыто противостоит США

Позиция Венгрии ясна — это отстаивание национальных интересов. Будапешт ранее отклонил украинские просьбы о поставках оружия, сигнализируя, что не хочет быть "вовлечённым в войну".

Венгрия противится ужесточению антироссийских санкций, обвиняя их в том, что они стали причиной 20-ти процентной инфляции в стране. Нефтяное эмбарго ЕС премьер Виктор Орабан сузил до морского, оставив себе право покупать нефть у РФ по трубопроводу "Дружба".

Недавно минобороны Венгрии досрочно отправило в отставку более сотни высших венгерских офицеров. Как стало известно СМИ Telex, из-за "их приверженности НАТО". К этому можно добавить визит Сийярто в понедельник в Минск к непризнанному на Западе президентом Александру Лукашенко.

Премьер Венгрии чётко понимает, что финансовый кризис, который уже идёт, знаменует собой конец экономического господства США. Центром нового мирового порядка являются Россия, Китай и Турция, и Венгрия будет в него вписываться на их стороне.

Венгрия — одна из двух стран НАТО, которая наряду с Турцией не ратифицировала членство Швеции в блоке и является наблюдателем в Организации тюркских государств.

Франция тотально зависит от российских ядерных технологий

Что касается Франции, то дело не только в "Пакше". Атомная энергетика страны вырабатывает 70,6 % электроэнергии. Обогащённый уран и уран в руде поступает во Францию из России и Казахстана (вместе 45% импорта, согласно "Гринпис"). При этом, месторождение в Казахстане является собственностью российско-казахстанского предприятия, где равные доли разделяют Uranuim One (входит в "Росатом") и казахстанско-французская группа.

Франция также продолжает отправлять отработанное ядерное топливо в Россию на переработку, которая единственная в мире может это делать и извлекает для себя пользу. Уран из всех 56 реакторов французских АЭС направляется на Северский завод, расположенный в Томской области, который принадлежит тому же "Росатому".

По данным Европейского сообщества по атомной энергии ("Евратом"), "Росатом" имел в ЕС в 2021 году 25% рынка конверсии урана (уран в форме U3O8 химически очищается и переводится в форму UF6 для операций по его обогащению) и 31% рынка его обогащения.

А в США, например, так и не научились перерабатывать ядерные отходы, и поэтому закапывают их в землю. Если против атомного сектора РФ ЕС всё же введёт санкции, тогда французам, и не только им, придётся искать места захоронений отходов, а это очень и очень проблематично из-за протестного потенциала и "зелёной повестки".

Читайте по теме: CNBC: Евросоюз не смог отказаться от поставок ядерной энергии из РФ

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы бизнес турция деньги венгрия франция евросоюз казахстан технологии виктор орбан петер сийярто
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