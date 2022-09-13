Энергоблоки АЭС "Пакш", которую строят в Венгрии, намерены запустить в 2030 году, сообщил вице-президент АО "АСЭ" Александр Мертен.
По его словам, речь идёт двух новых энергоблоках.
Венгрия выдала лицензию на строительство АЭС в августе.
"Мы ожидаем, что осенью 2023 года можем начать заливку первого бетона, а станция начнёт работать в 2030 году", — сказал Мертен РИА Новости.
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