АО "АСЭ": два новых энергоблока в Венгрии АЭС "Пакш" запустят в 2030 году

Энергоблоки АЭС "Пакш", которую строят в Венгрии, намерены запустить в 2030 году, сообщил вице-президент АО "АСЭ" Александр Мертен.

По его словам, речь идёт двух новых энергоблоках.

Венгрия выдала лицензию на строительство АЭС в августе.

"Мы ожидаем, что осенью 2023 года можем начать заливку первого бетона, а станция начнёт работать в 2030 году", — сказал Мертен РИА Новости.