Ответом США на поставки HIMARS Украине будет урановое эмбарго

Чтобы заставить США отказаться от поставок Украине РСЗО HIMARS и другого подобного оружия, РФ надо вводить эмбарго на поставки урана и уранового топлива, на услуги по инверсии и обогащению урана. А начать можно с превентивной меры "уран за рубли".

США стоят на грани энергетического кризиса из-за помощи Украине

МИД РФ предупредил, что если ВСУ применят американские РСЗО или другие дальнобойные орудия НАТО для ударов по территории России, "последствия будут более чем серьёзные".

Серьёзной санкционной мерой против США может стать прекращение поставок им урана и топливного урана (U308), а также оказание услуг по конверсии и обогащению урана, что приведёт к энергетическому кризису в США.

Понимая это, против санкций в отношении российского урана в марте выступили американские энергетические компании Duke Energy и Exelon, а также Институт атомной энергетики США. Именно поэтому импорт российского урана в США не был запрещён, в отличие от нефти, нефтепродуктов, газа и угля.

Зависимость США от российского урана зеркально отражает газовую зависимость Европы. Много разговоров о санкциях против РФ, но когда они приходят с её стороны, то все в панике.

Дело в том, что:

уранового топлива на рынке мало,

только у России оно дешёвое,

только она обладает полным циклом его утилизации.

США критически зависят от импорта урана и уранового топлива

Как сообщает МАГАТЭ, США обладают 93 ядерными реакторами установленной мощностью 95 ГВт, которые производят 20% электроэнергии страны. При этом, работает только один завод по производству урана, а его обогащение до состояния топлива совсем не ведётся, Зависимость от импорта — почти 100%.

По информации Bloomberg, в 2020 году доля РФ в импорте США составляла 16,5% по необогащённому урану и 23% по U308 (топливный концентрат). Вместе Россия, Казахстан и Узбекистан поставляют США примерно половину урана (в Казахстане через дочернюю компанию "Росатома" Uranium One), необходимого для работы АЭС — 10,3 млн кг в 2020 году, пишет Reuters.

По данным "Росатома", в мае 2022 года Россия достигла второго места по добыче урана в мире, уверенно держит первое место по его конверсии и обогащению (36%) и устойчиво входит в тройку по производству топлива (17%), уступая только американской Westinghouse и французской Framatome.

Отказ от российского урана и услуг уже привёл к подорожанию топлива

Как пишет S&P Global Commodity, в мире уже пытаются отказаться от услуг по обогащению российской государственной компании Tenex, но это привело лишь к росту цен на 65%. Подорожал и сам концентрат (U308) — на 20%.

Российское топливо остаётся при этом самым недорогим, так как применяется передовая технология обогащения — в центрифугах 11 поколения.

Как сказал РИА "Новости" главный редактор портала по атомной энергетике Atominfo.ru Александр Уваров, "из-за того, что целый ряд АЭС в США работает, едва покрывая убытки, отказ от поставок обогащённого урана из России и, как следствие, повышение цен на ядерное топливо "будет соломинкой, ломающей спину верблюду".

Российскому ядерному топливу нет замены, и это ресурс для санкций

Зависимость от российского урана в США критическая и катастрофическая. Франция, куда США отвозят руду на обогащение, заметно отстаёт от России — её центрифуги сильно уступают российским по эффективности. Свой же американский метод — диффузный, гораздо менее эффективный и дорогостоящий, и к нему ещё надо вернуться.

Кроме того, АЭС в мире возвращаются в строй на фоне газовой войны. Япония модернизировала свои энергоблоки и начинает снова их запускать. Германия и вовсе передумала свои АЭС закрывать. Портфель заказов "Росатома" — более 30 энергоблоков.

Атомная энергетика в почёте в развивающихся странах и, что немаловажно — она зелёная, с учетом обладания технологией замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ), при котором количество ядерных отходов будет постоянно стремиться к нулю. И такая технология есть только у России.

Вероятно, США не случайно так заботятся о своём присутствии в Казахстане, а Франция — в Мали, где уже играет "Оркестр". Что касается Казахстана, то оттуда западники уходят сами, так как "не подтверждён маршрут доставки, который не проходит через Россию". Фирма Cameco заявила, что страхование грузов для таких перевозок по российскому маршруту отменяется, что побудило её от него отказаться.

Поэтому спрос на уран и его обогащение будет расти, и этот комплекс будет дорожать. И это большой ресурс для российских контрсанкций против США. Сейчас в качестве превентивной меры уже можно вводить, например, такую меру, как "уран за рубли".

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