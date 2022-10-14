Евросоюз тайком покупает ядерную энергию у России, несмотря на полный отказ от импорта российских энергоносителей, сообщает телеканал CNBC.
Европейские санкции почти не затронули российскую ядерную энергетику, что вызывает недовольство в Киеве.
"Европа все еще тихо импортирует российскую ядерную энергию", — такое название носит статья.
Дело в том, что европейские ядерные реакторы просто остановятся без поставок ядерного топлива из России. Сейчас в Европе находится 18 таких объектов, каждый из которых зависит от услуг российской госкомпании "Росатом". Если ЕС попытается разрушить эту зависимость, то столкнётся с разрушительными для экономики последствиями.
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