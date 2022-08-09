"Дружбы" не будет: Киев отомстил Орбану за отказ от эмбарго на российскую нефть

В мае в Киеве пригрозили Виктору Орбану, что с нефтепроводом "Дружба" может случиться что угодно. И случилось, нефть в Венгрию с 4 августа не поступает из-за позиции Украины.

Украина отказала Венгрии в оплате транзита по "Дружбе"

С 4 августа по трубопроводу "Дружба", следующему по территории Украины, не поступает нефть в

Венгрию,

Чехию

и Словакию.

По словам представителя "Транснефти", эксплуатирующей нефтепровод, компания перечислила "Укртранснафте" авансовый платёж за августовский транзит, но деньги не поступили, так как, сославшись на санкции, украинцы вернули предоплату за транзит.

"Цель украинцев, очевидно, состоит в том, чтобы остановить "трубопровод дружбы", — пишет венгерское издание Origo.com.

Газета указала, что венгерская нефтяная компания MOL предложила оплатить транзит вместо россиян, но ответа от украинцев она не получила.

"Русские обращаются к Брюсселю, чтобы урегулировать ситуацию и дать возможность транспортировать нефть", — пишет Origo.

Можно также вспомнить, что ещё в мае на Украине звучали предложения перекрыть южную нитку "Дружбы" и таким образом наказать Венгрию за нежелание отказываться от российской нефти.

"Что-то может случиться с этим трубопроводом, но в конечном итоге украинское правительство и президент решают политические вопросы и используют язык, который понимает и Виктор Орбан", — сказала советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль.

Брюссель подставил Будапешт

Как уточнили в "Транснефти", согласно новому регламенту ЕС по 7 пакету санкций, европейские банки должны получать разрешение на каждую транзакцию из РФ от национального уполномоченного госоргана. Но "европейские регуляторы пока не сформировали единую позицию по алгоритму действий для банков различных юрисдикций, а также не выработали порядок выдачи указанных разрешений".

Отметим, что транзит северной ветки газопровода "Дружба" через Белоруссию в сторону Польши и Германии проходит гладко.

Поэтому можно сделать вывод, что власти ЕС позволили Венгрии получать сырьё через "Дружбу" (сделали исключение в эмбарго), но не сняли санкции в отношении проведения транзакций, чем сейчас и воспользовалась Украина.

Словакия перестанет поставлять Украине оружие?

Словацкая нефтяная компания Slovnaft также вышла с предложением к Украине и РФ заплатить транзитный сбор по "Дружбе".

"Мы ждём ответа. Если приём будет положительным с обеих сторон, поставка может быть восстановлена ​​в течение нескольких дней", — сказал представитель Slovnaft Антон Молнар словацкому сайту Ma7 .

Чехия и Словакия поставляют на Украину оружие, возможно, теперь перестанут.

ЕС входит в новый конфликт с Венгрией

Благодаря поставкам дешёвой российской нефти в Венгрии по-прежнему можно заправлять автомобили по цене 480 венгерских форинтов за литр (1,21 евро).

Эта цена значительно ниже, чем в других странах ЕС, но если "Дружба" не заработает, то удержать низкую цену на топливо в Венгрии будет сложно. Возможна даже постоянная его нехватка, так как, по словам МOL, нет способа быстро заменить поступающую из России нефть.

Так как за Венгрией законодательно закреплено право получения нефти по трубопроводу, то надо ждать решения Брюсселя. Если никаких подвижек в этом плане не будет, то остановка транзита нефти может тяжело сказаться на Венгрии и ударить по "солидарности и единству" в ЕС.

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