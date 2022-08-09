Завальный об остановке транзита по нефтепроводу "Дружба": "Без США не обошлось"

Председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в разговоре с Pravda.Ru оценил решение "Укртранснафты" прекратить прокачку российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в сторону Венгрии, Чехии и Словакии.

"Может быть, решили таким образом наказать Россию. Ещё Венгрию и Австрию, их потребителей, которые не поддерживают Украину. Они не могут другим способом получать наши углеводороды. Без США не обошлось. В Киеве шага не делают, даже из реактивных систем залпового огня HIMARS не стреляют по целям, пока им Америка не разрешит сделать это", — сказал депутат.

По его мнению, неуплата "Транснефти" услуг "Укртранснафты" из-за санкций является формальным поводом для остановки транзита. Вместе с этим парламентарий рассказал о последствиях этого шага.

"Если не будет трубопроводных поставок нефти, начнётся её дефицит в Европе и рост цен на ресурс, который отправляют морским путём, железнодорожным способом и так далее. На рынке возникнет дисбаланс", — заключил собеседник издания.

Ранее представители компании "Транснефть" сообщили, что "Укртранснафта" четвёртого августа прекратила прокачку нефти из РФ.

"Трaнзит по северной ветке нефтепровода "Дружба" чeрез Белоруссию в направлeнии Польши и Германии идёт штатно", — заявили в российской корпорации.