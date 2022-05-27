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Автор Любовь Степушова

Венгрия ответит Украине в случае перекрытия нефтепровода "Дружба"

Мир » Европа » Евросоюз

Украина осмелилась шантажировать Будапешт перекрытием нефтепровода "Дружба". Угроза бумерангом ударила по репутации ЕС и НАТО, и в случае её реализации — Венгрии есть чем ответить.

Венгрия ответит Украине в случае перекрытия нефтепровода "Дружба"

Украина нашла рычаг давления на Венгрию

Советник украинского министра энергетики Елена Зеркаль на Киевском форуме по безопасности заявила, что у Украины есть рычаги давления на Венгрию, которая "не хочет" поддержать эмбарго на российскую нефть.

По мнению Зеркаль, этот рычаг — нефтепровод "Дружба", от которого в Венгрию идёт отдельная ветка.

Чиновница считает "уместным", если с нефтепроводом "что-то случится", и думает, что данный вопрос надо решить на уровне руководства.

"Это в руках правительства и президента — решать политические вопросы. Действительно ли мы хотим говорить с (Виктором) Орбаном на том языке, который он понимает и который он навязывает Европейскому Союзу, или мы еще не готовы к этому", — заключила Зеркаль.

Напомним, что Будапешт не поддержал эмбарго на российскую нефть, отчего шестой пакт санкций ЕС против РФ не был принят.

Угроза Венгрии сыграет против ЕС и НАТО

Выводы из заявления можно сделать следующие:

— "что-то случилось" — это не просто перекрыть кран. Это угроза теракта на международных транзитных линиях, который будет обставлен, как диверсия Москвы. В подобном, судя по Буче и ранее — по Сирии, Запад поднаторел;

— это угроза не только Венгрии, но и ЕС и НАТО, так как Венгрия является членом данных блоков, и через неё по "Дружбе" идут поставки стратегического ресурса — нефти, в Чехию и Словакию. Но реакции, спустя сутки, из Брюсселя и Вашингтона никакой. Выходит, что Венгрия уже на пути к исключению из ЕС и НАТО. Кстати, разговоры об этом ведутся.

— это поощрение терроризма Киева, стремящегося в ЕС и НАТО. Впрочем, понятно: чего не сделаешь ради уничтожения России. Если Украине дадут статус кандидата в ЕС в июне, то ЕС начнёт стремительно разваливаться, поскольку не одна Венгрия недовольна режимом благоприятствования нацистам на Украине в ущерб национальным экономикам.

— заявление стимулирует Венгрию не на отказ от эмбарго, а на концентрацию войск на границе с Украиной в Закарпатье. Мало ли, может Украина найдёт еще один рычаг давления: карательные операции против закарпатских венгров.

— венгры продолжат подготовку к расставанию с недружественным Союзом и НАТО и налаживанию более тесных связей с Сербией, Россией и Китаем. В стране зреет понимание, что западные структуры не защитят ее граждан от украинских бандитов. А ведь те в немалом количестве из 700 тысяч человек нашли убежище в Венгрии.

Эксперт в области безопасности Дьёрдь Ногради отметил, что от Украины давно исходят угрозы Венгрии.

"На Украине уже было высшее руководство, которое сказало, что следит за Венгрией и что после войны мы получим всё, что заслуживаем", — отметил политолог.

Поэтому, по его мнению, украинское политическое руководство "бесконечно угрожает миру".

Будапешт ответит на прекращение транзита нефти Украиной

Между тем, Будапешт тоже имеет рычаги давления на Украину и может ответить.

Украинский газовый оператор сообщил, что поставки топлива из Венгрии на Украину будут гарантированы до 2023 года. Этот газ поступает теперь на Украину реверсом по "Турецкому потоку", и это тот же российский газ, но более дорогой. По данной ветке Украина  также хотела организовывать поставки сжиженного газа с терминала в Хорватии. Так что перекрытие газового крана Украине вполне будет оправдано.

Второй рычаг — это украинские беженцы, которые оплакиваются в Европе как "бедные", но в консервативной католической Венгрии к ним отношение подозрительное и презрительное: они "распутничают, грабят и демонстрируют неблагодарность", как пишут в соцсетях. Беженцев можно в одночасье выслать, поскольку в стране введено чрезвычайное положение.

Вопреки установкам западных и украинских СМИ, информационную войну нацистская Украина проигрывает.

Читайте по теме: Эксперт: шантаж Украины не заставит Венгрию поддержать эмбарго российской нефти

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Революция! Венгрия восстала против ЛГБТ и либералов
Куратор: Любовь Степушова
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