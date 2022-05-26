Украина пригрозила Венгрии аварией на нефтепроводе "Дружба"

Украина начала угрожать Венгрии за то, что Будапешт заблокировал введение эмбарго на поставки российской нефти в Европу.

Евросоюзу не удалось принять шестой пакет антироссийских санкций, потому что Венгрия выступила против отказа от дешёвых российских энергоресурсов. Попытки Брюсселя повлиять на позицию Будапешта ни к чему не привели.

Поскольку Украина не имеет рычагов давления на Венгрию, то Киев перешёл к прямым угрозам и шантажу. Украинский министр энергетики Елена Зеркаль напомнила, что через территорию Украине проходит нефтепровод "Дружба", и если на нём вдруг произойдёт авария, то Венгрия останется без нефти.

"В руках Украины есть прекрасный рычаг — нефтепровод "Дружба" (…) На мой взгляд, очень уместно было бы, если бы с ним что-то случилось", — сказала Зеркаль.

Она отметила, что такой шаг станет хорошим ответом на действия премьера Венгрии Виктора Орбана, который, по мнению украинской чиновницы, шантажирует ЕС, мешая ввести новые санкции против РФ.