Украина начала угрожать Венгрии за то, что Будапешт заблокировал введение эмбарго на поставки российской нефти в Европу.
Евросоюзу не удалось принять шестой пакет антироссийских санкций, потому что Венгрия выступила против отказа от дешёвых российских энергоресурсов. Попытки Брюсселя повлиять на позицию Будапешта ни к чему не привели.
Поскольку Украина не имеет рычагов давления на Венгрию, то Киев перешёл к прямым угрозам и шантажу. Украинский министр энергетики Елена Зеркаль напомнила, что через территорию Украине проходит нефтепровод "Дружба", и если на нём вдруг произойдёт авария, то Венгрия останется без нефти.
"В руках Украины есть прекрасный рычаг — нефтепровод "Дружба" (…) На мой взгляд, очень уместно было бы, если бы с ним что-то случилось", — сказала Зеркаль.
Она отметила, что такой шаг станет хорошим ответом на действия премьера Венгрии Виктора Орбана, который, по мнению украинской чиновницы, шантажирует ЕС, мешая ввести новые санкции против РФ.
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