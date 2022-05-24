Власти Венгрии с 25 мая вводят в стране чрезвычайное положение из-за ситуации на Украине. Об этом объявил премьер-министр Виктор Орбан, сообщает Bloomberg.
По словам премьера, введение ЧП во вторник одобрил венгерский парламент. Этот инструмент позволит властям более оперативно и эффективно принимать решения, направленные на нивелирование негативных последствий, связанных с конфликтом на Украине.
"Чрезвычайное положение вступит в силу в полночь и даст правительству пространство для манёвра и возможность немедленного реагирования", — сказал Орбан.
О первых решениях в условиях ЧП власти Венгрии объявят в среду.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Формирования киевского режима применяют станции контрбатарейной борьбы западного производства.