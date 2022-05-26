Польша намерена защитить Украину и Европу от Рамзана Кадырова

Польша ответила на предупреждение Рамзана Кадырова, пообещав защитить от него Украину и Европу. Между тем, чеченский лидер зрит в корень — Польша должна быть остановлена.

Поляки ответили Рамзану Кадырову: будем защищаться и защищать

Глава Чеченской республики РФ Рамзан Кадыров опубликовал в социальных сетях видео, в котором предупреждает, что после победы над Украиной, он займётся Польшей, если она не изменит своё поведение, а именно :

не отзовёт своё оружие и наёмников с Украины;

официально не извинится за российского посла, которого облили краской в Варшаве.

"Украина — закрытый вопрос. Мне интересна Польша. После Украины, если будет команда, мы за шесть секунд покажем, на что способны. Лучше заберите своё оружие, своих наёмников и попросите прощения у нашего посла. Мы этого так просто не оставим, имейте в виду", — предупредил Кадыров в видеообращении в своём Телеграм-канале.

"Вы (поляки) затеяли очень плохие игры с нашей страной. Добром это не кончится", — добавил он.

Слова чеченского лидера прокомментировал официальный представитель правительства Польши Пётр Мюллер. "Дело Украины не закрыто, а наоборот", сказал он, подчеркнув, что украинцы хорошо справляются с "российскими оккупантами".

"Мы будем защищать Центральную и Восточную Европу, защищать Украину от таких деятелей (как Кадыров), — добавил Мюллер.

Польша напрашивается на упредительный удар

Между тем Рамзан Кадыров зрит в корень и поляки давно напрашиваются на "калибровку". Так, источники проекта Wargonzo в Днепропетровске сообщили, что 2 батальона польской пехоты выдвинулись из Киева и уже добрались до Павлограда.

В каждом батальоне имеются по 4 противотанковые пушки "Рапира", БТРы и американские броневики. В настоящее время польскую пехоту готовят к переброске на Авдеевский фронт. Идёт ли речь о регулярных войсках или наёмниках — сейчас сказать сложно, пишет канал.

Интернет полон показаний местных жителей о присутствии польских наёмников. Так, житель Попасной рассказал, что поляки вместе с ВСУ вели огонь по жилым домам

"Они не только стреляли, они нас не выпускали из подвала по воду сходить", — сказал мужчина.

Польша в заявлениях своих политиков высшего звена буквально не хочет иметь с Украиной границы и вместе строить будущее. Активно ими обсуждаются разные миссии ввода войск стран НАТО на территорию Западной, а, возможно, и Центральной Украины.

И войска Польше вводить на Днепр совсем не впервой: в последний раз это было в 1920 году, когда до Киева дошла армия Пилсудского.

Польша теряет будущее прямо сейчас

Многие российские эксперты считают, что ввод польских войск на Украину — это дело решённое в Варшаве, и там лишь выгадывают момент, вероятно, наибольшей слабости киевского режима.

Пункт пятый НАТО о солидарной защите при этом не стоит на повестке дня, так как речь не идёт об обороне Польши. Стоит только вспомнить аналогию — войну между Аргентиной и Великобританией (страна НАТО) за Фолклендские острова 1982 года.

Таким образом очевидно, что столкновение поляков с российской армией всё ближе, и если оно будет упреждено ударами "Калибров" — как по стране воюющей с Россией руками украинцев и своим оружием, то это будет верное решение, о чём и говорит Кадыров.

Приходится констатировать, что Польша теряет свое будущее прямо сейчас.

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