Эксперт: шантаж Украины не заставит Венгрию поддержать эмбарго российской нефти

Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев рассказал Pravda.Ru, может ли Украина воспрепятствовать работе нефтепровода "Дружба", чтобы лишить Венгрию поставок российской нефти.

"Если говорить про заявление Елены Зеркаль, то как раз это и есть шантаж, а не то, что делают венгры. Венгрия пытается отстоять свои интересы и делает это в рамках механизмов, которые есть в Евросоюзе. Украина пытается вмешаться в решения, которые принимаются в ЕС, не входя в эту организацию, не являюсь даже кандидатом на вступление в ЕС", — заявил Кондратьев.

Эксперт подтвердил, что Киев действительно может воспрепятствовать работе нефтепровода.

"Действительно по территории Украины проходит южная ветка нефтепровода "Дружбы", по которой снабжаются НПЗ в Венгрии, Словакии и Чехии. И Украина, которая занимается эксплуатацией этого нефтепровода, может оказать воздействие на руководство компании "Укртранснефть" или объявить либо форс-мажор по техническим причинам, либо исходя из соображений безопасности. Они действительно могут остановить прокачку нефти в направлении Венгрии, Чехии и Словакии", — отметил собеседник издания.

Он выразил сомнение, что такими угрозами Украине удастся запугать Венгрию и вынудить её голосовать за эмбарго.

"Вряд ли такая угроза сподвигнет Венгрию поддержать эмбарго на прекращение поставок российской нефти. Потому что Будапешт сейчас пытается не столько отстаивать интересы Москвы, сколько отстаивать именно свои интересы. Если Венгрия лишится поставок нефти из России, то это будет тяжёлым ударом для венгерской нефтепереработки, нефтехимии и экономики в целом. Я думаю, что в таком случае Венгрия будет добиваться от ЕС каких-то компенсаций", — сказал Кондратьев.

Если Украина заблокирует газопровод, то создаст проблемы для Венгрии и Словакии, считает эксперт.

"Украина так может поступить. Мы убеждались неоднократно, что Украина может перекрывать транзит по своей территории, может нарушать договорённости. При таком сценарии в наиболее тяжёлом положении окажутся экономики Венгрии и Словакии, потому что они более чем на 70% зависят от поставок нефти из России. И быстро найти замену будет очень сложно", — подчеркнул Кондратьев.

В четверг, 26 мая украинский министр энергетики Елена Зеркаль напомнила, что через территорию Украине проходит нефтепровод "Дружба", и если на нём вдруг произойдёт авария, то Венгрия останется без нефти.