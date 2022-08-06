Венгрия и Польша проголосовали против плана ЕС по снижению потребления газа

Правительства Венгрии и Польши проголосовали против предложения Еврокомиссии сократить потребление газа в странах Евросоюза на 15 процентов. Согласно информации, венгры и поляки сомневаются в законности подобных механизмов.

Из 27 стран-членов Евросоюза, против проголосовали лишь две.

"Письменная процедура, начатая… 4 августа 2022 года, была завершена 5 августа 2022 года… все делегации проголосовали за принятие регулирования Совета о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ, за исключением делегаций Венгрии и Польши, которые проголосовали против", — говорится в докладе Совета ЕС.

Согласно информации, Будапешт поставил под сомнение законность решения Евросоюза, а Варшава назвала внесённые коррективы "дефектными" и заявила, что подобные механизмы сокращения зависимости от российского газа должны приниматься при согласии всех членов ЕС. Тем не менее план был утверждён, поскольку получил большинство голосов.