Экономист: доминирование Запада закончится через 10 лет

В чём истинная подоплёка антироссийских санкций, объявленных США и ЕС; правда ли, что сейчас центр развития и доминирования смещается с Запада на Восток; как из мирового гегемона США превращаются в рядовое государство, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой экономист, финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

— Михаил Кимович, представим фантастическую ситуацию, что страны Запада опомнились и решили отменить все санкции: мол, были неправы, исправляемся. Неужели всё сразу наладится, или это уже невозможно?

— Нет. Дело в том, что эти санкции не эмоции, а следствие более глубинного раскола. Страны разделяются на западную и восточную модели мира и экономики.

Если отменить санкции, значит, надо признать, что Запад сдаётся перед встраиванием в русло Востока. Центр развития и доминирования перемещается на Восток. Запад — это уже затухающая экономика.

Так что, через некоторое время санкции всё-таки отменятся. Но добровольно США и ЕС это не сделают никогда. Для этого нужно время и ещё более четкие сигналы, чтобы они поняли, что всё закончилось.

В 1990-х годах были лагерь социализма и капитализма, противостояние двух центров силы. Мы даже считали, что центров силы три:

Европа,

США,

лагерь социализма.

Когда разрушился соцблок, Европа тоже постепенно размылась, и Америка, наконец, добилась того, о чем мечтала многие десятилетия: Pax Americano, то есть весь мир моноцентричный, под влиянием США.

И вдруг оказывается, что подрастает Китай, возрастает второй центр силы: Россия, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Могут быть и другие центры: может быть, не такие выпуклые, как эти два, но и у арабского мира своя игра, и в Латинской Америке тоже началось движение, хотя мы считали, что они полностью сателлиты Америки. До центра силы им еще далеко, но это уже не тот монолитный американский центр силы.

И всё, что ты уже, казалось бы, в руках держал, вдруг сквозь пальцы ускользает. Вот что для американцев-то получилось. И это им пережить очень трудно, даже психологически. Отсюда санкции и пошли.

— Как вы считаете, осознание этого процесса сколько времени займёт?

— Сейчас развивается всё очень быстро, и я боюсь давать какие-то прогнозы, но, наверное, в десять лет мы уложимся точно, потому что всё развивается стремительно. Хотелось бы, конечно, чтобы всё решилось мирным путем, без ядерных "мячиков".