Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Шах и мат: Молдавия больше не сможет шантажировать "Газпром" Приднестровьем

Экономика » Сырье » Газ

Правительство Молдавии признало, что у него нет денег на то, чтобы оплачивать поставки российского газа. Даже с учётом того, что в мае цена на голубое топливо для Кишинёва была снижена с $1200 до $900 за тысячу кубов.

Шах и мат: Молдавия больше не сможет шантажировать "Газпром" Приднестровьем

Сейчас, как рассказала журналистам молдавский премьер Наталья Гаврилица, власти страны пытаются с помощью дочки "Газпрома" — "Молдовагаза" — договориться с поставщиком о пересмотре контракта. В сторону удешевления газа, конечно. 

Теперь же, когда, как похвастался глава МИД Молдавии Нику Попеску, "политические контакты с Россией из-за агрессии на Украине прерваны", перспективы у прозападной власти нерадостные.

А тут ещё и Европарламент условие выдвинул: хотите, дескать, к нам в Евросоюз, вводите эмбарго на газ из России. Да и "Газпром" на мольбы повременить с прекращением поставок за невыполнение контрактов не отвечает.

В общем, как говорится, ситуация складывается патовая:

  • партнёры давят, платить не то что по долгам, но и за текущие (пока) поставки нечем, тарифы для населения повысились на 70%.

А оно — население — на призывы экономить газ реагировать не желает.

Попробовали метод угроз

Чтобы хоть как-то продавить несговорчивый Газпром, в Кишинёве решили воспользоваться методом, придуманным в Киеве. И стали угрожать забрать долю российского гиганта в "Молдовагазе" ("Газпрому" принадлежат 64% акций):

"Молдовагаз" — дочерняя компания "Газпрома", и ей надо бы приложить хотя бы чуть-чуть усилий с компанией-мамой. Иначе уберем слово "Молдова" из названия "Молдовагаз", — заявил спикер парламента Игорь Гросу.

Решительный парень. И опыт недавно провернувшей такую операцию Германии ему не страшен. Напомню, немцы взяли, да и включили Gazprom Germania — тоже дочку "Газпрома" — в санкционный список. А компания-мама доказывать ничего не стала, просто отключив поставки.

Но, если Германия от такого решения поставщика газа просто пострадала, то Молдавии с её 100% зависимостью от российского газа отключение будет смерти подобно.

Альтернативы нет

Альтернативных поставщиков у Молдавии нет и не предвидится. Некоторое время назад в Кишинёве с надеждой смотрели на строящийся румынский газопровод "Яссы-Унгены-Кишинев".

И что? Строительство завершено. Стоит пустой газопровод. Ждёт, когда договорятся, как заполнить его всё тем же российским газом. Который просто стоить будет дороже, как всегда бывает, если перекупов подключать.

Накопить резервы Молдавия тоже не смогла. Своих ПГХ у неё нет. Румыния позволила к себе закачать только 44,5 млн кубометров. Этого хватит зимой дней на восемь. Чтобы не замерзнуть всей страной, надо хотя бы 350 млн кубометров.

Шантажировать Приднестровьем тоже не получится

До недавнего времени Кишинёв был уверен, что у него есть козырная карта — Приднестровье. И надеялся получить уступки, пригрозив перекрыть газ отколовшемуся региону, который поддерживает Россия.

Но "Газпром" опередил. Взял и заключил 19 мая контракт на поставки газа на территорию Молдавии через точки, расположенные в Приднестровье, с недавно созданной компанией Fast Oil & Gas International, принадлежащей молдавскому экс-госчиновнику Виктору Чеботарю.

Кстати, в Молдавии Чеботаря уже назвали коррупционером, а "Газпром" — политическим интриганом:

"Российский газовый гигант 30 лет спонсирует сепаратизм в Молдавии, — заявил Виктор Парликов, эксперт в области энергетики. — Теперь вот по указанию Кремля он провернул очередную геополитическую авантюру".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Политолог оценил последствия отключения Европы от русского газа
Редактор: Алексей Ткаченко
Темы газ газпром молдавия приднестровье
Новости
Школа современной пьесы приглашает зрителей войти в "Шинель" Гоголя
Павел Астахов: Лиз Трасс признала, что Британия воюет с Россией
Украинские боевики ищут контакты для переговоров с союзными силами — Мирошник
Минобороны Китая выразило готовность отстаивать позицию по Украине
Центробанк: полный эффект антироссийских санкций ещё не проявился
Подведены итоги заявочной кампании маркетингового конкурса "PROбренд"
В Британии сообщили о пропаже западного вооружения на Украине
Евсеев: у ВСУ достаточно артиллерийского орудия, чтобы убивать мирных жителей
Два взрыва прогремели у здания администрации главы ДНР
Зеленский сообщил о встрече с главой Минобороны Британии Уоллесом в Киеве
Популярное
Силовые структуры
Боевики ВСУ, причастные к казни российского офицера, попали в плен к ВС РФ

Несколько украинских боевиков, двое из которых сознались в военном преступлении, попали в плен в ходе спецоперации.

Боевики ВСУ, причастные к казни российского офицера, попали в плен к ВС РФ
Прокуратура Польши официально разрешила бандеровский лозунг "Режь поляков!"
Мир. Новости мира
Прокуратура Польши официально разрешила бандеровский лозунг "Режь поляков!"
Экономика и бизнес
Песков предложил реализовать в РФ стратегию "технологического острова"
Мир. Новости мира
Беженка с Украины пообещала разгромить берлинское кафе "Россия"
Людмила Черткова Россияне привезут из летних отпусков патриотический загар Людмила Черткова Ольга Лазарева Деятельность Анастасии Татуловой на посту омбудсмена по МСП проверят в ГП и СК РФ Ольга Лазарева Любовь Степушова Байден ведёт США к гибели Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Мyśl Polska: поляки перестали винить президента РФ Путина во всех своих бедах
Силовые структуры
ВС РФ освободили Кинбурнскую косу и открыли путь на Очаков
Баранец: генералы ВСУ могут готовить переворот на Украине
Мир. Новости мира
Баранец: генералы ВСУ могут готовить переворот на Украине
Последние материалы
Подведены итоги заявочной кампании маркетингового конкурса "PROбренд"
Россияне привезут из летних отпусков патриотический загар
В Британии сообщили о пропаже западного вооружения на Украине
Евсеев: у ВСУ достаточно артиллерийского орудия, чтобы убивать мирных жителей
Два взрыва прогремели у здания администрации главы ДНР
Зеленский сообщил о встрече с главой Минобороны Британии Уоллесом в Киеве
Кадыров: "Опомнись, Украина! Стряхни с себя бандеровщину!"
В Испании обнаружен средневековый кодекс, пропавший во время гражданской войны
В суде ДНР готовят к рассмотрению дело двух неонацистов из полка "Азов"*
Политолог призвал россиян перестать "насильственно коверкать" русский язык
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников