Шах и мат: Молдавия больше не сможет шантажировать "Газпром" Приднестровьем

Правительство Молдавии признало, что у него нет денег на то, чтобы оплачивать поставки российского газа. Даже с учётом того, что в мае цена на голубое топливо для Кишинёва была снижена с $1200 до $900 за тысячу кубов.

Сейчас, как рассказала журналистам молдавский премьер Наталья Гаврилица, власти страны пытаются с помощью дочки "Газпрома" — "Молдовагаза" — договориться с поставщиком о пересмотре контракта. В сторону удешевления газа, конечно.

Теперь же, когда, как похвастался глава МИД Молдавии Нику Попеску, "политические контакты с Россией из-за агрессии на Украине прерваны", перспективы у прозападной власти нерадостные.

А тут ещё и Европарламент условие выдвинул: хотите, дескать, к нам в Евросоюз, вводите эмбарго на газ из России. Да и "Газпром" на мольбы повременить с прекращением поставок за невыполнение контрактов не отвечает.

В общем, как говорится, ситуация складывается патовая:

партнёры давят, платить не то что по долгам, но и за текущие (пока) поставки нечем, тарифы для населения повысились на 70%.

А оно — население — на призывы экономить газ реагировать не желает.

Попробовали метод угроз

Чтобы хоть как-то продавить несговорчивый Газпром, в Кишинёве решили воспользоваться методом, придуманным в Киеве. И стали угрожать забрать долю российского гиганта в "Молдовагазе" ("Газпрому" принадлежат 64% акций):

"Молдовагаз" — дочерняя компания "Газпрома", и ей надо бы приложить хотя бы чуть-чуть усилий с компанией-мамой. Иначе уберем слово "Молдова" из названия "Молдовагаз", — заявил спикер парламента Игорь Гросу.

Решительный парень. И опыт недавно провернувшей такую операцию Германии ему не страшен. Напомню, немцы взяли, да и включили Gazprom Germania — тоже дочку "Газпрома" — в санкционный список. А компания-мама доказывать ничего не стала, просто отключив поставки.

Но, если Германия от такого решения поставщика газа просто пострадала, то Молдавии с её 100% зависимостью от российского газа отключение будет смерти подобно.

Альтернативы нет

Альтернативных поставщиков у Молдавии нет и не предвидится. Некоторое время назад в Кишинёве с надеждой смотрели на строящийся румынский газопровод "Яссы-Унгены-Кишинев".

И что? Строительство завершено. Стоит пустой газопровод. Ждёт, когда договорятся, как заполнить его всё тем же российским газом. Который просто стоить будет дороже, как всегда бывает, если перекупов подключать.

Накопить резервы Молдавия тоже не смогла. Своих ПГХ у неё нет. Румыния позволила к себе закачать только 44,5 млн кубометров. Этого хватит зимой дней на восемь. Чтобы не замерзнуть всей страной, надо хотя бы 350 млн кубометров.

Шантажировать Приднестровьем тоже не получится

До недавнего времени Кишинёв был уверен, что у него есть козырная карта — Приднестровье. И надеялся получить уступки, пригрозив перекрыть газ отколовшемуся региону, который поддерживает Россия.

Но "Газпром" опередил. Взял и заключил 19 мая контракт на поставки газа на территорию Молдавии через точки, расположенные в Приднестровье, с недавно созданной компанией Fast Oil & Gas International, принадлежащей молдавскому экс-госчиновнику Виктору Чеботарю.

Кстати, в Молдавии Чеботаря уже назвали коррупционером, а "Газпром" — политическим интриганом:

"Российский газовый гигант 30 лет спонсирует сепаратизм в Молдавии, — заявил Виктор Парликов, эксперт в области энергетики. — Теперь вот по указанию Кремля он провернул очередную геополитическую авантюру".

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