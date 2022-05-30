Массовые протесты в Молдавии: причины и прогнозы

Вице-председатель парламента Молдавии Влад Батрынча призвал оппозицию к объединению для отставки правительства, сформированного проевропейской Партией действия и солидарности.

В воскресенье в Кишинёве проходили многотысячные акции протеста с требованием отставки правительства.

По словам исполнительного директора молдавского филиала "Изборского клуба" Владимира Букарского, определённым спусковым крючком для начала протеста против президента Майи Санду, ее правительства и ее партии "Действие и солидарность", которая по итогам всех прошедших выборов обладает практически монопольной властью в стране, подчинив себе все ветви власти, включая судебную власть, систему юстиции и силовиков, стал арест экс-президента Игоря Додона.

"Вчера (в воскресенье, 29 мая) состоялась первая многотысячная акция протеста, которая проходила без партийной символики, только с флагами Республики Молдова. Это была общая общенациональная акция в режиме свободного микрофона, то есть фактически любой человек, у которого было желание что-то сказать по поводу нынешнего режима, воспользовался этим правом", — рассказал молдавский политолог в интервью Pravda.Ru.

Напомню, бывший президент Молдавии Игорь Додон был арестован на минувшей неделе на 30 суток. Его подозревают в госизмене. Гособвинение считает, что Додон готовил план федерализации Молдавии, по которому Приднестровье получило бы особый статус.

Чего конкретно хотели вышедшие на протест молдаване

Пришедшие к зданию парламента Молдавии в воскресенье люди (не только жители Кишинёва, но и приехавшие из других городов страны) требовали отставки правительства Натальи Гаврилицы, сформированного проевропейской Партией действия и солидарности.

Основные требования были написаны на плакатах (кстати, на двух языках — молдавском и русском).

Причины недовольства молдаван

Основную причину, по которой молдаване начали выходить на улицы, сформулировал экс-премьер Ион Кику:

"Правительство Молдавии оторвано от реальности, не владеет объективной информацией о состоянии дел в реальных секторах экономики и поэтому вряд ли сможет генерировать идеи выхода страны из кризиса", — заявил бывший молдавский премьер.

На сегодня в Молдавии из-за стремительного подорожания энергоресурсов взлетели цены на все группы товаров. Инфляция, по оценкам главы Нацбанка Октавиана Армашу, "преодолевает все мыслимые уровни": на конец мая она составляет 29,8%, а к концу третьего квартала ожидается уже 31%.

А что правительство?

По словам основателя Платформы DA (оппозиционная партия) Андрея Нэстасе, причина нынешних проблем Молдавии в "беспрецедентной некомпетентности правительства".

"Такого издевательства над людьми у нас давно не было. Дела идут катастрофически плохо, народ не верит в завтрашний день, не может платить за энергию. В воюющих странах дела в экономике лучше, чем у нас. Даже на Украине нет такой инфляции. Повсюду антикризисное управление организовано гораздо лучше. У нас же и во время чумы будут заниматься политикой", — сказал он в эфире TV8.

А политикой заниматься президенту Молдавии и её команде приходится, что называется, поневоле, считает Владимир Букарский:

"Майя Санду решений никаких не принимает. Она совершенно зависима от тех западных покровителей, которые её на президентский пост назначили. В Молдове установлен абсолютный режим внешнего управления".

По словам политолога Запад, а не президент Санду и её правительство, контролирует в Молдавии всё: внутреннюю и внешнюю политику, парламент, суды, юстицию, силовиков и гражданское общество.

Прогноз развития событий

Отвечая на вопрос, перейдут ли мирные акции (в воскресенье они были именно такими, даже без партийной символики) в активную фазу — со столкновениями с полицией, уличными беспорядками — или обойдётся, Букарский предположил, что "волна оппозиционных протестов будет увеличиваться":

"Первое, что Санду должна делать — это прекратить политические репрессии против оппозиции и в первую очередь экс-президента Игоря Додона, который после унизительного ареста стал восприниматься в качестве лидера всех левых сил. Это раз. Кроме того, режим должен продемонстрировать населению реальную заботу об улучшении жизни в стране, об улучшении положения населения. А не так, что в соседней Украине, где идут бои, инфляция ниже, чем у нас в Молдове. Это говорит об абсолютном непрофессионализме нынешнего правительства. И, если никаких мер предпринято не будет, то волна оппозиционных протестов только увеличится".

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