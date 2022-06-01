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Автор Дмитрий Плотников

Кишинёв: политический диалог с Москвой практически прерван

Политика

После 24 февраля Кишинёв практически прервал политический диалог с Москвой.

Кишинёв: политический диалог с Москвой практически прерван

Об этом в среду сообщил глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску.

"С момента военных действий на Украине политический диалог с Россией практически прерван. Но диалог продолжается на дипломатическом уровне. Посольство Российской Федерации продолжает свою работу в Молдавии, мы обмениваемся сообщениями. Есть взаимодействие госсекретаря с российским послом. Это параметры наших отношений с Россией на сегодняшний день", - заявил Попеску в эфире кишиневской студии телеканала TVR (Румыния).

Он отмечает, что политический диалог Молдавии и России и до 24 февраля был не очень интенсивным.

По его словам, осенью 2021 года было несколько визитов в Кремль и главы молдавского МИД, и вице-премьера страны Андрея Спыну, и экс-вице-премьера по реинтеграции Владислава Кульминского.

Но на этом пока всё, цитирует Попеску РИА Новости.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы кишинёв молдавия андрей спыну
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