Молдавию начинают лишать государственности параллельно с Украиной

На фоне боёв в рамках проводимой Россией на Украине спецоперации не особо важными выглядят усилия Польши по аннексии западных территорий Незалежной. Тем более, что, не будучи готовой рисковать своими гражданами, Варшава вроде бы решительных действий пока не предпринимает.

Зато за неё это делают сами украинские власти. Напомню, что в украинский парламент с личной подачи президента Зеленского был внесён законопроект о предоставлении гражданам Польши особого статуса на Украине. Нардепы готовятся их, фактически, уровнять в правах с украинцами:

поляки смогут занимать выборные должности, быть судьями, избираться в органы власти, руководить оборонными предприятиями, иметь допуск к секретным сведениям.

И — как вишенка на торте — заниматься охраной общественного порядка. Как отмечает российский политик и писатель Николай Стариков, функции полиции — ширма, ведь дело только "в кокарде", то есть, по сути, силовые формирования Польши — если законопроект пройдёт через Раду — появятся на Украине "на законном основании".

Кстати, не может не настораживать то, что судьба президентского предложения уже несколько дней неизвестна: про него не говорят киевские власти, привыкшие каждый чих использовать для политического пиара. А тут — полная тишина.

Торят дорожку для Молдавии?

Стариков обратил внимание на то, что аналогичный законопроект "обсуждает" и парламент Молдавии. С той лишь разницей, что в нём "польские граждане" заменены на "румынские".

И с учётом этого фактора новости, приходящие из Кишинёва, рождают тревожное чувство — уж больно они похожи на кальку с Украины:

Перед тем, как на рассмотрение парламента был направлен неоднозначный документ о "введении в страну" румын "со своим оружием", в Молдавии арестован экс-президент страны Игорь Додон — уважаемый в народе политик, способный консолидировать вокруг себя не только партию социалистов республики Молдова, но практически половину молдавского общества.

Ему предъявлены обвинения один-в-один повторяющие выдвинутые на Украине против лидера оппозиционной партии Виктора Медведчука.

Кроме этого, в Молдавии запрещено вещание российских телеканалов и ношение георгиевской ленточки. Ничего не напоминает?

Следы ведут в одном направлении

Если сопоставить перечисленные факты, то картинка — для Молдавии — получается не очень оптимистичная:

страну — нейтральную, к слову — явно пытаются втянуть в некий конфликт, возможно, что в будущем даже военный.

Но перед этим лишить государственности (именно это делает сейчас Польша на Украине) посредством создания законодательной почвы для возможного вода иностранных войск (румынских) на территорию республики Молдова.

Эти действия носят явно антироссийский характер, отмечает Николай Стариков:

"Именно поэтому молдавская партия социалистов, которая никогда не была пророссийской — хотя именно в этом её обвиняют — а всегда отстаивала исключительно интересы самой Молдавии, сейчас подвергается прессингу, который при удачном для власти и её кураторов стечении обстоятельств обернётся репрессиями. Точно такими, которые обрушились на "Оппозиционную платформу" Медведчука на Украине.

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