EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Молдавию начинают лишать государственности параллельно с Украиной

Мир

На фоне боёв в рамках проводимой Россией на Украине спецоперации не особо важными выглядят усилия Польши по аннексии западных территорий Незалежной. Тем более, что, не будучи готовой рисковать своими гражданами, Варшава вроде бы решительных действий пока не предпринимает.

Молдавию начинают лишать государственности параллельно с Украиной

Зато за неё это делают сами украинские власти. Напомню, что в украинский парламент с личной подачи президента Зеленского был внесён законопроект о предоставлении гражданам Польши особого статуса на Украине. Нардепы готовятся их, фактически, уровнять в правах с украинцами:

  • поляки смогут занимать выборные должности, быть судьями, избираться в органы власти, руководить оборонными предприятиями, иметь допуск к секретным сведениям.

И — как вишенка на торте — заниматься охраной общественного порядка. Как отмечает российский политик и писатель Николай Стариков, функции полиции — ширма, ведь дело только "в кокарде", то есть, по сути, силовые формирования Польши — если законопроект пройдёт через Раду — появятся на Украине "на законном основании".

Кстати, не может не настораживать то, что судьба президентского предложения уже несколько дней неизвестна: про него не говорят киевские власти, привыкшие каждый чих использовать для политического пиара. А тут — полная тишина.

Торят дорожку для Молдавии?

Стариков обратил внимание на то, что аналогичный законопроект "обсуждает" и парламент Молдавии. С той лишь разницей, что в нём "польские граждане" заменены на "румынские".

И с учётом этого фактора новости, приходящие из Кишинёва, рождают тревожное чувство — уж больно они похожи на кальку с Украины:

Перед тем, как на рассмотрение парламента был направлен неоднозначный документ о "введении в страну" румын "со своим оружием", в Молдавии арестован экс-президент страны Игорь Додон — уважаемый в народе политик, способный консолидировать вокруг себя не только партию социалистов республики Молдова, но практически половину молдавского общества.

Ему предъявлены обвинения один-в-один повторяющие выдвинутые на Украине против лидера оппозиционной партии Виктора Медведчука.

Кроме этого, в Молдавии запрещено вещание российских телеканалов и ношение георгиевской ленточки. Ничего не напоминает?

Следы ведут в одном направлении

Если сопоставить перечисленные факты, то картинка — для Молдавии — получается не очень оптимистичная:

  • страну — нейтральную, к слову — явно пытаются втянуть в некий конфликт, возможно, что в будущем даже военный.

Но перед этим лишить государственности (именно это делает сейчас Польша на Украине) посредством создания законодательной почвы для возможного вода иностранных войск (румынских) на территорию республики Молдова.

Эти действия носят явно антироссийский характер, отмечает Николай Стариков:

"Именно поэтому молдавская партия социалистов, которая никогда не была пророссийской — хотя именно в этом её обвиняют — а всегда отстаивала исключительно интересы самой Молдавии, сейчас подвергается прессингу, который при удачном для власти и её кураторов стечении обстоятельств обернётся репрессиями. Точно такими, которые обрушились на "Оппозиционную платформу" Медведчука на Украине.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Молдавия на очереди? Что сулит для страны спецоперация на Украине
Куратор: Любовь Степушова
Темы украина молдавия
Новости
Конашенков: Зеленский солгал, заявив, что РФ разрушает объекты культуры Украины
Украинские военные используют Google Translate из-за незнания техники НАТО
American Thinker: НАТО не победит Россию без ядерной атаки
Российские военные уничтожили гаубицы из США и Норвегии на Украине
Генерал Твитти: потери ВСУ в спецоперации могут составить 200 тысяч солдат
Собчак об изгойстве Овсянниковой: "Условный перебежчик"
Василец: "Армия РФ выполняет предвыборные обещания Зеленского лучше, чем он сам"
Военэксперт: Путин может "застеклить" Украину без ядерного оружия
Польша о полковнике в Северодонецке: "Случайное совпадение имени и фамилии"
Минобороны: армия РФ уничтожила две установки РСЗО "Град" и девять танков ВСУ
Популярное
Мир. Новости мира
American Conservative: три страны ЕС выступают против передачи Украине Крыма

Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.

American Conservative: три страны ЕС выступают против передачи Украине Крыма
Охлобыстин призвал простить Оксану Фандеру за украинский флаг
Общество
Охлобыстин призвал простить Оксану Фандеру за украинский флаг
Мир. Новости мира
Iltalehti: Макрон напугал Киев словами о недопустимости "унижения РФ"
Силовые структуры
ВС России полностью освободили Святогорск и открыли дорогу на Славянск
Людмила Черткова Россия закрыла вопрос статуса Херсонской и Запорожской областей Людмила Черткова Любовь Степушова Россия должна остановить строительство новой биолаборатории США в Казахстане Любовь Степушова Ольга Лазарева Взлёт и падение "Ремпути": чем закончится громкая история банкротства? Ольга Лазарева
Силовые структуры
В Северодонецке ликвидирован первый наёмник из Бразилии, воевавший в рядах ВСУ
Силовые структуры
Жарихин: Зеленский решил "угробить" элитный спецназ ГУР в Северодонецке
Сбитый ВСУ в Запорожье истребитель Су-27 оказался украинским
Силовые структуры
Сбитый ВСУ в Запорожье истребитель Су-27 оказался украинским
Последние материалы
Российские военные уничтожили гаубицы из США и Норвегии на Украине
Генерал Твитти: потери ВСУ в спецоперации могут составить 200 тысяч солдат
Собчак об изгойстве Овсянниковой: "Условный перебежчик"
Василец: "Армия РФ выполняет предвыборные обещания Зеленского лучше, чем он сам"
Военэксперт: Путин может "застеклить" Украину без ядерного оружия
Польша о полковнике в Северодонецке: "Случайное совпадение имени и фамилии"
Минобороны: армия РФ уничтожила две установки РСЗО "Град" и девять танков ВСУ
ВС РФ нанесли артиллерийские удары по объектам ВСУ в Сумской области Украины
Путин объявил о реформе МВД России из-за положения в Донбассе
Штаб теробороны ДНР: ВСУ нанесли удар по рыночной площади в Светлодарске
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников