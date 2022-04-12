Зеленский опубликовал фото Медведчука в наручниках

В telegram-канале Владимира Зеленского вечером во вторник было опубликовано фото главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука в наручниках.

"Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Подробности позднее", — говорится в сообщении к опубликованной фотографии Медведчука, сидящего в наручниках в камуфляжной форме.

Напомним, Виктор Медведчук находился под домашним арестом. После начала спецоперации он покинул адрес местопребывания, с тех пор его местонахождение было неизвестно.

Фото с якобы задержанным Медведчуком прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, необходима проверка в связи с большим количеством фейков. Насколько фото соответствует действительности, Песков затруднился сказать.