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Автор Юлия Миленина

Медведчук: Запад использует Украину как плацдарм для противостояния с РФ

Мир

Украина нужна Западу в качестве военного плацдарма для противостояния с РФ. Такое мнение выразил депутат Рады, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

Медведчук: Запад использует Украину как плацдарм для противостояния с РФ

По его словам, создание плацдарма — стратегическая цель Запада. Он подчеркнул, что Россия сегодня "выходит на первые уровни авторитетов" в мире, поэтому США и их партнёры проводят такую антироссийскую политику, передаёт телеканал "112 Украина".

"У США не складываются отношения с Китаем, у которого с РФ дружеские связи, многими странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Они видят в этом причину тех успехов, которые РФ достигла в той же Сирии, на Ближнем Востоке", — сказал Медведчук.

Политик убеждён: достижения России вызывают раздражение, негодование и неприятие на Западе.

Западные СМИ в последнее время регулярно пишут о якобы готовящемся "вторжении" РФ на Украину, однако в Кремле уже неоднократно заявляли, что Россия никому не угрожает.

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