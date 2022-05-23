Захарова: Зеленский легализует захват Украины Польшей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала казусом суверенитета законопроект об особом правовом статусе граждан Польши на Украине, внесение которого в Верховную раду анонсировал украинский лидер Владимир Зеленский.

По словам Захаровой, Киев заботится не о сохранении суверенитета страны, а о том, кому его отдать.

Киевский режим делает вид, что пытается сохранить идентичность Украины, однако на протяжении восьми лет уничтожает её, истребляя украинцев в Донбассе и "легализуя де-факто захват своей страны", подчеркнула представитель МИД.

В понедельник, 23 мая депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский осознаёт приближающийся распад страны, поэтому решил передать Польше Западную Украину.