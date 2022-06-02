EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Песков: провести референдум о присоединении Донбасса к РФ пока невозможно
Украинским экспертам скоро придётся пересматривать расчёты по "Калибрам"
Зеленский заявил о фактическом членстве Украины в Евросоюзе
Востоковед Котков: Китаю придётся возвращать Тайвань военным путём
Украина планирует быстро победить Белоруссию силами теробороны
"Готовьтесь": глава крупнейшего банка предупредил об экономическом "урагане"
Подоляка: турецкие "Байрактары" на Украине превращаются в металлолом
Автор Елена Ивченко

В Молдавии хотят разрешить вводить иностранный контингент с оружием

Мир

Молдавский депутат от партии "Шор" Вадим Фотеску заявил, что власти Молдавии готовят законопроекты, позволяющие введение в страну иностранного контингента со своим оружием.

"Мы предлагаем исключить из повестки проекты, которые полностью противоречат нейтралитету Молдавии и позволяют ввести на территорию страны вооруженный контингент иностранных специалистов со своим оружием. К авторам огромная просьба отозвать эти проекты", — отметил он.

По словам оппозиционного политика, его инициативу поддержали 29 парламентариев, однако правящее большинство выступило против.

Ранее глава молдавского государства Майя Санду заявила, что миротворческий контингент России должен покинуть Молдавию.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
молдавия
Популярное
Силовые структуры
Отступившие боевики ВСУ из Красного Лимана запретили танкистам открывать огонь

Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Отступившие боевики ВСУ из Красного Лимана запретили танкистам открывать огонь
Снайпер из Польши оборудовал огневую позицию на куполе церкви в Дробышеве
Силовые структуры
Снайпер из Польши оборудовал огневую позицию на куполе церкви в Дробышеве
Общество
Отец Макгрегора ответил Зеленскому за слова о сыне и Путине: закрой поганый рот
Силовые структуры
Военные морской пехоты ВМС ВСУ отказались воевать с ВС РФ из-за больших потерь
Любовь Степушова На Украине назвали "самое ужасное" для ВСУ — ощущение беззащитности Любовь Степушова Людмила Черткова День защиты детей — теперь тоже праздник со слезами на глазах Людмила Черткова Ольга Лазарева Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния Ольга Лазарева
Силовые структуры
Трофеи на позициях ВСУ близ Святогорска говорят о тяжёлой ситуации с оружием
Мир. Новости мира
В Болгарии резко увеличился отток украинских беженцев
Дима Билан о событиях в Донбассе: "Задним числом я уже начинаю понимать"
Общество
Дима Билан о событиях в Донбассе: "Задним числом я уже начинаю понимать"
Последние материалы
Зеленский заявил о фактическом членстве Украины в Евросоюзе
Востоковед Котков: Китаю придётся возвращать Тайвань военным путём
Украина планирует быстро победить Белоруссию силами теробороны
"Готовьтесь": глава крупнейшего банка предупредил об экономическом "урагане"
Подоляка: турецкие "Байрактары" на Украине превращаются в металлолом
Райнер: при возделывании садового участка надо учиться у дикой природы
В Госдуме предложили продавать газ Западу только в обмен на технологии
МВД Украины: повестки вручают даже 14-летним подросткам
Песков: Кремль не следит за судьбой Анатолия Чубайса
МИД РФ собрал факты и доказательства русофобии в 40 странах мира
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников