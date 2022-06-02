В Молдавии хотят разрешить вводить иностранный контингент с оружием

Молдавский депутат от партии "Шор" Вадим Фотеску заявил, что власти Молдавии готовят законопроекты, позволяющие введение в страну иностранного контингента со своим оружием.

"Мы предлагаем исключить из повестки проекты, которые полностью противоречат нейтралитету Молдавии и позволяют ввести на территорию страны вооруженный контингент иностранных специалистов со своим оружием. К авторам огромная просьба отозвать эти проекты", — отметил он.

По словам оппозиционного политика, его инициативу поддержали 29 парламентариев, однако правящее большинство выступило против.

Ранее глава молдавского государства Майя Санду заявила, что миротворческий контингент России должен покинуть Молдавию.