Глава молдавского государства Майя Санду заявила, что миротворческий контингент России должен покинуть Молдавию.
"Присутствие войск РФ фундаментально нарушает нейтральный статус Молдовы. Для того, чтобы по-настоящему быть нейтральным, нужно вывести российские войска с нашей территории", — отметила она.
Отмечается, что речь идёт о российских миротворцах, находящихся в Приднестровье.
Ранее Санду сообщила, что специально созданный совет по телевидению и радиовещанию (СТР) будет эффективно бороться с российской пропагандой на каналах, которые транслируются в республике.
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