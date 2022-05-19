Санду: "Российские миротворцы должны покинуть Молдавию"

Глава молдавского государства Майя Санду заявила, что миротворческий контингент России должен покинуть Молдавию.

"Присутствие войск РФ фундаментально нарушает нейтральный статус Молдовы. Для того, чтобы по-настоящему быть нейтральным, нужно вывести российские войска с нашей территории", — отметила она.

Отмечается, что речь идёт о российских миротворцах, находящихся в Приднестровье.

Ранее Санду сообщила, что специально созданный совет по телевидению и радиовещанию (СТР) будет эффективно бороться с российской пропагандой на каналах, которые транслируются в республике.