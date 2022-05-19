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Автор Елена Ивченко

Санду: "Российские миротворцы должны покинуть Молдавию"

Мир

Глава молдавского государства Майя Санду заявила, что миротворческий контингент России должен покинуть Молдавию.

"Присутствие войск РФ фундаментально нарушает нейтральный статус Молдовы. Для того, чтобы по-настоящему быть нейтральным, нужно вывести российские войска с нашей территории", — отметила она.

Отмечается, что речь идёт о российских миротворцах, находящихся в Приднестровье.

Ранее Санду сообщила, что специально созданный совет по телевидению и радиовещанию (СТР) будет эффективно бороться с российской пропагандой на каналах, которые транслируются в республике.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
молдавия майя санду
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