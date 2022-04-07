Бреттон-Вудс III будет строиться вокруг валют Востока

Упорство и фанатизм стран Запада в их попытках обескровить экономику России поражают. Санкционный беспредел показал бандитский капитализм во всей его красе. Если надо уничтожить стратегического противника, то для "цивилизованного" Запада не существует никаких правил. Это подтверждают новые санкции и попытки создать для России искусственный дефолт.

Вдохновляя Киев на зловещую провокацию в украинской Буче, кураторы из Соединённых Штатов и Европы как бы дали понять: прежние антироссийские санкции не возымели ожидаемого действия, и пора усилить прессинг под "благовидным" предлогом. Спекулируя на крови и трупах невинных жертв украинских неонацистов, Вашингтон и Брюссель распаковывают новый арсенал санкционного оружия.

США пообещали ввести запрет на новые инвестиции в России и дополнительные ограничения против российских банков и госкомпаний, в том числе Сбербанка. По сообщению The Wall Street Journal, речь может идти о "замораживании активов банков за рубежом".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен как с цепи сорвалась и огласила очередной — пятый по счёту — пакет "ядерных санкций". В него входят запрет на импорт угля на сумму 4 млрд евро в год, запреты на экспорт на сумму 10 млрд евро полупроводников, машин и транспортного оборудования, полный запрет операций с четырьмя ключевыми российскими банками, в том числе ВТБ, воспрещение российским судам заходить в порты ЕС и многое другое.

Евробюрократы постепенно подбираются к вожделенной цели американского хозяина — ввести эмбарго на поставки российских энергоносителей — пусть и ценой деиндустриализации Европы и небывалого обнищания своего населения. Фрау фон дер Ляйен заявила, что идёт работа над дополнительными санкциями (кто бы сомневался!), в том числе в отношении импорта нефти. Глава Евросовета Шарль Мишель даже переплюнул свою коллегу и пообещал в целях "максимального давления на Кремль" наложить ограничения на импорт нефти и газа из России.

В Европе всё чаще звучат тревожные голоса экспертов, предостерегающих политиков от неумеренного увлечения санкциями. Полный отказ от импорта российских углеводородов ввергнет экономику Германии в рецессию, что потребует меры государственной поддержки компаний и меры Европейского центробанка для борьбы с ростом цен, полагает глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг. Резкий отказ от российского газа навредил бы в большей степени Евросоюзу, чем России, считает министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. Но санкционный каток вряд ли уже остановить, так как Запад сделал слишком большие ставки на поражение России в развязанной им "тотальной войне".

Так ли страшен дефолт, как того хотят на Западе?

Несмотря на блокирование международных резервов, России удавалось в течение марта производить за их счёт выплаты по внешнему долгу. Существовала лицензия США, в целом разрешающая такие выплаты до 25 мая, но 5 апреля американский Минфин пошёл на ужесточение и не позволил своим банкам-агентам провести очередные платежи со стороны России на сумму более $600 млн., куда входили выплаты по еврооблигациям.

Bloomberg со ссылкой на Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) пояснил, что Россию вынуждают выбрать один из трёх непривлекательных для неё вариантов: осуществить выплаты за счёт долларовых резервов, которые находятся внутри страны, или за счёт новых доходов от экспорта, либо оказаться в состоянии дефолта. Москва зарезервировала для себя ещё один вариант — осуществлять выплаты по евробондам в рублях по курсу ЦБ на дату платежа. Если иностранные кредиторы будут с этим не согласны, то могут последовать разбирательства в международных судах.

Как заявлял ранее глава Минфина Антон Силуанов, у России есть все возможности своевременно обслуживать долги, а западные страны хотят через заморозку российских резервов организовать искусственный дефолт без реальных на то экономических оснований. Причём главной пострадавшей стороной здесь, как обычно, окажется Евросоюз, так как в еврооблигации было вложено намного больше средств, чем в ценные бумаги США. Дефолт в традиционном понимании (суверенный), когда государство не способно платить по долгам из-за упадка в экономике и финансах, приводит к таким негативным процессам, как рост инфляции, падение кредитного рейтинга и сложности с привлечением капитала.

Но в абсурдной ситуации навязанного нам Западом дефолта всё будет идти по непредсказуемому сценарию, зависящему от извращенного мышления наших "партнёров".

Можно попробовать оспорить в американском или английском судах законность действий тех, кто нарушает процедуры и создаёт барьеры для расчётов с кредиторами по долгам, но в справедливый вердикт с их стороны мало верится. По мнению отдельных экспертов, в случае доведения ситуации до технического дефолта дело может кончиться тем, что требования кредиторов будут списаны из тех самых "замороженных" Америкой и Европой резервов нашей страны. В худшем случае, возникнет паника, которая больней всего ударит по западным финансовым рынкам, находящимся и без того в предкризисном состоянии.

Искусственно накачанный доллар

Политики на Западе впадают в отчаяние из-за тщетности их санкционных ударов по России, и в таком состоянии способны совершить ещё больше невообразимых глупостей. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сокрушался по поводу неработающих санкций, приводя в подтверждение факт укрепления рубля. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель тоже был вынужден признать, что "рубль показал сильную сопротивляемость". Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд не нашла ничего лучшего, как обвинить Центробанк и правительство России в "искусственном накачивании рубля".

Ложные постулаты пропагандистов Белого дома опровергла профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова: российский рубль по определению не может быть накачан, потому что он обеспечен самыми дорогими в мире природными ресурсами. Ситуация, когда доллар как мировая резервная валюта искусственным образом привязывается к ресурсам других стран, несправедлива. Она будет меняться за счёт трансформации в мировой экономике, поскольку "центр силы смещается из англосаксонской системы в сторону евразийской".

Как недавно сообщила Financial Times, доля доллара в общемировых валютных резервах сократилась с 70% в 2000 году до 59% к третьему кварталу 2021 года. Вызванное санкционной политикой США стремление стран диверсифицировать резервы порождает эрозию доминирования доллара. В Минэкономразвития настроены извлечь максимум выгоды от расчётов с государствами-партнёрами в национальных валютах. Эксперты из институтов РАН выступили недавно с инициативами постепенного ухода от токсичной долларовой системы с помощью создания новой платёжной единицы между Россией и дружественными ей государствами.

Её стоимость должна обеспечиваться имеющимися у стран-участниц ресурсами, в том числе золотом и драгоценными металлами.

Закат эры доминирования доллара признают и на Западе. Наблюдается тренд к переходу на расчёты в валютах, обеспеченных товарами — золотом, нефтью, газом и т. д. Как заметил аналитик Credit Suisse Золтан Позар, сегодня можно констатировать рождение Бреттон-Вудс III — нового мирового порядка, сосредоточенного вокруг валют Востока, основанных на сырьевых товарах. Они, скорее всего, ослабят евродолларовую систему и подстегнут инфляционные процессы на Западе.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен