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Автор Антон Куликов

В Брюсселе были недовольны: в России оперативно поменяли законодательство после претензий ЕС

Экономика

Депутаты Госдумы 16 февраля сразу во втором и третьем чтениях приняли законопроект, согласно которому резидентам специальных административных районов (САР) смогут становиться не только иностранные структуры, как в данный момент, но и российские.

В Брюсселе были недовольны: в России оперативно поменяли законодательство после претензий ЕС

Кроме того, для резидентов меняются условия предоставления налоговых льгот. Среди таковых:

  • доля доходов компании от пассивной деятельности выше 90%, 
  • управление и принятие управленческих решений осуществляются в России, 
  • в штате компании не менее 15 человек, живущих в регионе размещения САР, 
  • площадь офиса компании на территории района не менее 50 кв. метров.

Вещи, в общем-то, для обычного человека достаточно скучные. Но этот документ мог стать причиной весьма серьёзных разногласий между Россией и Евросоюзом.

Дело в том, что некоторое время назад появилась информация о намерении Евросоюза включить Россию в серый список стран для целей налогообложения. А главная претензия была насчёт наличия в Российской Федерации "вредоносных налоговых режимов", которым в Брюсселе сочли как раз специальный административный район, так называемый русский офшор. По аналогичным основаниям серыми ЕС считает такие страны, как Коста-Рика, Гонконг, Малайзия, Уругвай, Ямайка, Северная Македония. 

По мнению Евросоюза, российские САР создавали нечестную налоговую конкуренцию.

Судя по всему, после принятия поправок в России считают, что проблема устранена. По крайней мере, заместитель главы Минфина Алексей Сазанов заявил в четверг, что изменение правил применения налоговых льгот резидентами САР направлено на приведение налогового режима таких районов в соответствие требованиям Евросоюза к добросовестным налоговым практикам.

"По результатам консультаций с ЕС российской стороной были подготовлены изменения в налоговый режим САР, чтобы привести его в соответствие требованиям ЕС к добросовестным налоговым практикам", - цитирует Сазанова "Интерфакс".

Замглавы Минфина объяснил, что скорость внесения изменений обусловлена намерением Евросоюза утвердить новый список стран, в отношении которых выявлено несоответствие стандартам, планируется уже в конце февраля - начале марта 2022 года.

Алексей Сазанов подчеркнул, что переговоры с экспертами Еврокомиссии были конструктивными. И отметил, что с учётом принятых поправок оснований для внесения России в серый список более не имеется.

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