Санкции бьют по Западу бумерангом и учат сговорчивости

Ведомый Соединёнными Штатами западный мир увязывает введение небывало "убойных" санкций против России с её "вторжением" на Украину. Звучащая порой идея о превентивных санкциях большой поддержки пока не находит, так как она противоречит цели сдерживания "агрессии". В принципе, вся эта истерия наводит на мысль, что сама вероятность войны на Украине напрямую зависит от того, какие выгоды Запад от неё может получить.

Вариациям на санкционные темы в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе несть числа. Исходя из стратегической задачи сдерживания (или удушения) России, Запад планирует нанести удар по самым основам её экономики — экспорту нефти и газа, финансовой системе и высокотехнологичному сектору. С 2014 года санкции сыпались на головы россиян как из рога изобилия. В какой-то момент в Европе потеряли вкус к санкционной политике, так как она больно бьёт по ней самой. Сегодня уже встаёт вопрос о рисках не только для европейской, но и всей мировой экономики.

Эксперты швейцарской неправительственной организации "Всемирный экономический форум" (ВЭФ) провели исследование ключевых рисков для мировой экономики на ближайшие годы и пришли к неутешительным выводам. Последствиями пандемии коронавируса стали остановки производства, рост безработицы и долговой нагрузки. Энергетический кризис в Европе и Китае подстегнул вверх стоимость газа и электричества. Неравномерное восстановление экономик разных стран грозит дальнейшим удорожанием энергоресурсов, новым витком логистического кризиса и всплеском инфляции.

Как отмечают аналитики ВЭФ, с начала 2020 года цены на товары выросли на 30% и продолжают расти, в том числе из-за растущей напряжённости между западными странами и Россией с Китаем. Инфляция в США — крупнейшей экономике мира — достигла рекордных показателей за последние 40 лет. Использование доллара как главной международной резервной валюты разгоняет инфляцию и в других странах. Центральные банки вынуждены повышать процентные ставки, что делает деньги дороже и создаёт угрозу дефолтов по долгам. В ускоренном приросте долгового бремени "замечены" прежде всего передовые экономики — США, Великобритания, еврозона, Япония и Южная Корея.

Пирамида госдолга США

Соединённые Штаты поражают фантастическими масштабами своего госдолга: по данным американского Минфина, он уже превысил $30 триллионов или примерно 136% ВВП! Только за последние два года власти США накопили долга на $7 трлн, инвестируя в борьбу с пандемией — главным образом, разбрасывая "вертолётные деньги". Как пишет The Wall Street Journal, критики внутри страны озабочены дефицитом федерального бюджета, который достиг 12,4% ВВП США, и осуждают "нежелание политиков платить по счетам". На данную новость отреагировали и в Совете Федерации России.

"Когда-то эта пирамида рухнет и потащит за собой всю мировую финансовую систему, — заметил председатель Комиссии по информационной политике, сенатор Алексей Пушков. — Сохранение этой пирамиды, без чего экономика США обратится в развалины, и является одной из главных причин яростной борьбы США за сохранение своей мировой гегемонии".

Известный предсказаниями инвестор Джереми Грэнтэм ранее заявлял, что на рынках сдувается "супер-пузырь", а фондовый индекс S&P 500 упадёт на 50%. Затем он добавил несколько штрихов к своему мрачному прогнозу: мир ждёт высокая инфляция, замедление роста, нехватка рабочей силы и ресурсов. В этих неблагоприятных рыночных условиях администрации Белого дома следовало бы хорошенько подумать, стоит ли гробить и без того ослабленную глобальную экономику, бездумно нанося удары по конкурентам санкционной дубиной.

Даже в администрации Белого дома, ослеплённой иррациональной ненавистью к России, находятся достаточно трезвомыслящие представители, которые предупреждают президента Джо Байдена о "сопутствующем экономическом ущербе" для экономики США и всего мира. Так, в Госдепартаменте и Казначействе США полагают, что ограничения в отношении крупных российских банков или "Газпрома" могут вылиться в повышение цен на газ или создание препятствий для торговли России с Европой. Также они предостерегают, что антироссийские санкции могут вернуться бумерангом в США в год следующих выборов.

Самоубийственные санкции

Зависимость Европы от поставок сырья из России хорошо известна. Доля газа, нефти и нефтепродуктов из нашей страны в общем потреблении европейцев составляет около 40, 20 и 30 процентов соответственно. Ни Саудовская Аравия, ни США, ни Катар при всём желании не смогут заменить российские поставки. Те же саудиты будут рады свалившимся с неба деньгам, когда цены поднимутся до 160 долларов за баррель.

Американцам следует иметь в виду, что гипотетическое выдавливание России с мирового рынка будет означать вычет 12% нефти и 17% газа, что неминуемо вызовет резкий скачок цен на энергоносители с последующим разгоном инфляции. Как отмечает эксперт компании "Универ Капитал" Артём Тузов, все безболезненные варианты санкций были уже использованы, и новые ограничения будут больше бить по странам, их вводящим.

Мнения российских экспертов придерживаются нередко и зарубежные аналитики, свободные от идеологических штампов и антироссийской заряженности. Эксперт индийской газеты Daily News and Analysis Амит Бансал отмечает, что из-за санкций экономика Евросоюза в течение первых трёх лет потеряла около 100 млрд евро. Любые действия против России лишь подорвут энергетическую безопасность Европы. По словам Бансала, Россия имеет прочную торгово-профицитную экономику, выбрала новых торговых партнёров и становится "параллельной державой США". Любые санкционные действия западных стран будут для них самоубийственными.

Польское издание Myśl Polska пишет, что концепция сдерживания России, проповедуемая Западом, потерпела фиаско. Политики и военные НАТО норовят размахивать "сдерживающей дубиной", в то время как их военный, экономический и демографический потенциал постоянно снижается. По мнению польского журналиста, через 20 лет на выборах в западных странах будут побеждать партии иммигрантов. Многие страны Европы хотели бы не враждовать, а сблизиться с Россией, но они вынуждены подчиняться американскому диктату.

В Москве на угрозы всё более экзотических санкций реагируют бесстрастно. Они нас не пугают в той степени, в которой рассчитывает Вашингтон, так как никакой катастрофы мы от них не ожидаем. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заметил, что "санкционное поведение США абсолютно непредсказуемо", поэтому власти вынуждены предпринимать действия по хеджированию рисков и минимизации последствий такого давления.

Интересно, что и на российских биржах в последние дни никакой паники не отмечается. Рубль заметно набрал вес: если 25 января доллар стоил 78,6 рублей, то 2 февраля — 76,18. Цены на нефть в этом году выросли примерно на 15%: цена нефти марки Brent уже приблизилась к 90 долларов. Позитивным фактором для рынков являются прекрасные перспективы российско-китайской кооперации в области энергетики. На фоне готовящегося визита президента Владимира Путина в Китай, где состоятся переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, появились сообщения о рекордном уровне поставок энергоресурсов дружественному восточному соседу.

Как отметил глава МИД Сергей Лавров, американцам пора понять, что политика "двойного сдерживания" Москвы и Пекина абсолютно анахронична и бесперспективна. Было бы куда лучше отказаться от "аррогантной заявки на глобальное доминирование" и приступить к равноправному честному диалогу. В конце концов, если политики в США и Европе осознают тщетность политики сдерживания России и санкционного давления на неё, то продвижение на Украине проекта "АнтиРоссия" и подталкивание Киева к войне в Донбассе потеряют для них всякий смысл.

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