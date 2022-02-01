Глава МИД Великобритании Лиз Трасс допустила заморозку активов российских компаний. Она заявила в понедельник, что такую возможность предусматривает новый законопроект о санкциях против России.

Трасс назвала санкционный режим самым жёстким, который когда-либо вводила Британия против России. Принять проект закона должны к 10 февраля.

Инициатива британцев довольно сильно задела россиян. В комментариях на сайте РИА Новости они высказали всё, что думают на этот счет, а также предложили свои варианты ответа на действия Лондона. Некоторые из них весьма радикальные:

"Разорвать отношения с Англией и засадить туда половину нашего арсенала — чтоб об этом острове ничего не напоминало", — написал один из читателей издания.

"Чего-то рано они, хоть бы до лета дождались. Ну, правда, если план в том, чтобы заморозить Европу, тогда да", — добавил другой.

"Тогда Британия будет в разрыве отношений, вернуть не удастся", — заметил третий комментатор.

"Это они, видимо, в поддержку своего СПЧ в России затеяли. Мол, очень нужна вам такая лавочка, чтобы с нами договариваться. Закрывать СПЧ нужно. У нас есть свои юристы в МИД. СПЧевцы ни одного дела не выиграли", — напомнил еще один россиянин.