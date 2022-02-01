Глава МИД Великобритании Лиз Трасс допустила заморозку активов российских компаний. Она заявила в понедельник, что такую возможность предусматривает новый законопроект о санкциях против России.
Трасс назвала санкционный режим самым жёстким, который когда-либо вводила Британия против России. Принять проект закона должны к 10 февраля.
Инициатива британцев довольно сильно задела россиян. В комментариях на сайте РИА Новости они высказали всё, что думают на этот счет, а также предложили свои варианты ответа на действия Лондона. Некоторые из них весьма радикальные:
"Разорвать отношения с Англией и засадить туда половину нашего арсенала — чтоб об этом острове ничего не напоминало", — написал один из читателей издания.
"Чего-то рано они, хоть бы до лета дождались. Ну, правда, если план в том, чтобы заморозить Европу, тогда да", — добавил другой.
"Тогда Британия будет в разрыве отношений, вернуть не удастся", — заметил третий комментатор.
"Это они, видимо, в поддержку своего СПЧ в России затеяли. Мол, очень нужна вам такая лавочка, чтобы с нами договариваться. Закрывать СПЧ нужно. У нас есть свои юристы в МИД. СПЧевцы ни одного дела не выиграли", — напомнил еще один россиянин.
Вот какие ещё мнения высказывали пользователи:
"А последние годы так и происходит. Не нравится америкашкам и англичанам пришедшее к власти в другой стране правительство — сразу деньги замораживают, то есть грабят".
"У Венесуэлы золота на 2 миллиарда долларов Великобритания "спасла" от режима Мадуро. И методика очень понравилась. Заполняешь несколько страничек текстом и становишься существенно богаче. Теперь её же хотят применить к России".
"Заморозить активы компаний не принадлежащих вам? А чужое то вы любите…"
"Тут ведь как — за российскими последуют британские активы в виде акций и недвижимости, принадлежащих британским подданным. Тут принцип — зуб за зуб, уж не обессудьте".
"С Британией пора заканчивать английский язык больше не нужен".
(Орфография и пунктуация авторов сохранены).
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