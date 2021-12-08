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Автор Антон Куликов

В Москве объяснили, почему Германия тормозит запуск "Северного потока — 2"

Экономика

В Министерстве иностранных дел России в среду, 8 декабря, прокомментировали ситуацию с сертификацией оператора газопровода "Северный поток — 2". В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что процесс должен пройти тщательно, дабы не было претензий со стороны Еврокомиссии.

В Москве объяснили, почему Германия тормозит запуск "Северного потока — 2"

В середине ноября германское Федеральное сетевое агентство приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2".

Компания должна создать дочернюю структуру в ФРГ для поставок по немецкой части трубы. Таковы требования германского регулятора по организационной форме. То есть речь идет идёт о технических и юридических причинах, из-за которых впрочем явно не прибавилось определённости относительно того, когда оператор будет сертифицирован, а газопровод запущен в эксплуатацию.

В российском МИДе выразили надежду, что весной германский регулятор завершит все процедуры. Ранее высказывались предположения, что после рассмотрения заявки германским регулятором и Еврокомиссией газопровод будет запущен в мае. Но то было до того, как Федеральное сетевое агентство вынесло решение о приостановке сертификации.

"По "Северному потоку — 2" ожидания таковы, что должен быть создан независимый оператор в Германии, который возьмёт в управление германский отрезок газопровода, и тогда сертификация трассы будет продолжена. Сроки при этом, наверное, поменяются, но мы надеемся, что те параметры, которые ранее, соответственно, обозначались, а именно весна, будут сохранены в силе, а затем вопрос будет передан в Еврокомиссию", — сказал РИА "Новости" исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий.

Дипломат добавил: чем тщательнее будет проведена сертификация германской стороной, тем более обоснованными будут ожидания в отношении Еврокомиссии.

Но надо заметить, что и в Еврокомиссии рассмотрение вопроса может затянуться на несколько месяцев по формальным причинам. То есть сроки рассмотрения в ЕК вполне определённые — четыре месяца. Но это значит, что запуск газопровода может произойти только в начале осени следующего года. Хоть Еврокомиссия и не имеет право вето в данном вопросе, но надо полагать, что процесс рассмотрения заявки противники запуска газопровода в эксплуатацию постараются затянуть на максимально долгий срок.

Стоит заметить, что на днях германское издание Handelsblatt предположило, что "Северный поток — 2" может быть запущен до окончания сертификации. "Газпром" в таком случае может быть оштрафован, но штраф в один миллион евро будет сущим пустяком — особенно если учитывать, что в реализацию проекта было вложено 10 миллиардов евро.

Предположение выглядит странно, ибо совершенно не понятно, как "Газпром" вопреки германским властям вдруг возьмёт да и запустит газопровод. Опровергли информацию и в минэкономики Германии, где подтвердили, что до окончания процесса сертификации газопровод не может быть принят в эксплуатацию.

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Северный поток-2 опять под угрозой: Что говорят эксперты?
Редактор: Елена Тимошкина
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