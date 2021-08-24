Ангела Меркель не просто так защищает "Северный поток — 2". Без его возможностей Германию ждут веерные отключения электроэнергии и повышение платы за неё.
Дело в том, что Германия в следующем году должна вывести из эксплуатации последний ядерный реактор. Это решение было принято после аварии на АЭС "Фукусима".
Кроме того, энергетическая компания RWE AG объявила, что в рамках защиты окружающей среды угольные электростанции могут быть закрыты раньше, чем планировалось изначально, сообщает Bloomberg. Эти источники электроэнергии, как выясняется, нечем заместить.
Германия поставила цель — перевести свою энергетическую систему с ископаемого топлива на топливо, произведённое без выбросов CO₂. К 2030 году Германия должна на 55 процентов сократить объемы своих выбросов двуокиси углерода по сравнению с 1990 годом, а к 2050 году ей предстоит полностью реализовать стратегическую инициативу Европейского союза и достичь углеродной нейтральности.
Однако переход на солнечную и ветровую энергию в Германии замедлился в связи с нехваткой мест для ветряков и солнечных батарей и нежеланием бизнеса инвестировать, а холодная зима прошлого года показала, что в пиковые нагрузки "зелёной" электроэнергии просто не хватает — она не может быть "припасена".
Поскольку переход на возобновляемые источники энергии идёт медленно, а производители "грязной" энергии испытывают всё большее давление со стороны экологов, Германия в ближайшее время не сможет удовлетворить растущий спрос на энергию, и в стране возможны веерные отключения электроэнергии.
"Отключение электроэнергии — один из самых больших рисков, с которыми мы сталкиваемся. Даже пара дней без стабильного энергоснабжения, это было бы очень серьёзно", — сказал глава химической компании Berger-Lacke GmbH в земле Рейнланд-Пфальц Томас М. Адам.
Сама канцлер ФРГ признаёт, что в стране растёт сопротивление бизнеса "зелёной" энергетике, в основном из-за бюрократии, связанной с этим сектором — длительными процедурами выдачи разрешений в связи со строгими экологическими стандартами. Так, по данным норвежской энергетической компании Statkraft SF, строительство стационарных ветряных электростанций в Германии занимает примерно вдвое больше времени, чем в Соединённых Штатах.
Кроме того, Меркель признаёт, что с планами по переходу на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) правительство "просчиталось".
Если добыча бурого угля в Германии будет остановлена раньше 2038 года, то производство "чистой" энергии ветра или солнца должна будет значительно возрасти в начале следующего десятилетия, иначе страна вступит в энергетический кризис.
При снижении мощности доступной электроэнергии цена на неё вырастет, что вызовет проблемы не только у компаний, но и у домохозяйств. которые и так платят больше всех за энергию в Европейском союзе отчасти потому, что они финансируют переход на другие источники энергии. Это дополнит протестный потенциал в восточных землях.
Если Германия действительно попадёт в такой кризис, то ей, вероятно, придётся рассчитывать на помощь других государств, заключает Bloomberg.
Австрийская Der Standard указывает, что это могла быть Россия, которая по "Северному потоку — 2" может поставлять "чистый" водород.
Современные трубопроводы, такие как "Северный поток — 2", могут транспортировать до 80% водорода, смешанного с природным газом, цитирует издание Юрия Мельникова из Московского университета управления "Сколково". Для старых трубопроводов этот показатель составляет 20 процентов. К слову, украинская ГТС в этом смысле не конкурент "Северному потоку", хотя все говорят о её реорганизации под транспортировку водорода.
Однако водород — это дело будущего, Германию может спасти использование газа вместо более грязного бурого угля. Так считает uенеральный директор нефтегазодобывающей компании Wintershall Dea Марио Мерен. Спрос на энергию растёт, и для его удовлетворения требуется больше газа, а не меньше, поскольку одних только возобновляемых источников энергии недостаточно, сказал бизнесмен Euroaktiv.
По мнению Мерена, водород из возобновляемых источников энергии в настоящее время недоступен в достаточных количествах, поэтому необходимо использовать газ для производства водорода,.
"Природный газ необходим для того, чтобы электричество оставалось доступным", — сказал Мерен.
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Из заявления Ангелы Меркель о том, что Россия является стороной конфликта в Донбассе, следует, что Германия изменит позицию по Минским соглашениям.