Стало известно, почему Меркель не сдалась, защищая "Северный поток - 2"

Ангела Меркель не просто так защищает "Северный поток — 2". Без его возможностей Германию ждут веерные отключения электроэнергии и повышение платы за неё.

Германия быстро сворачивает "грязную" энергетику

Дело в том, что Германия в следующем году должна вывести из эксплуатации последний ядерный реактор. Это решение было принято после аварии на АЭС "Фукусима".

Кроме того, энергетическая компания RWE AG объявила, что в рамках защиты окружающей среды угольные электростанции могут быть закрыты раньше, чем планировалось изначально, сообщает Bloomberg. Эти источники электроэнергии, как выясняется, нечем заместить.

"Чистая" энергетика не сможет заменить "грязную"

Германия поставила цель — перевести свою энергетическую систему с ископаемого топлива на топливо, произведённое без выбросов CO₂. К 2030 году Германия должна на 55 процентов сократить объемы своих выбросов двуокиси углерода по сравнению с 1990 годом, а к 2050 году ей предстоит полностью реализовать стратегическую инициативу Европейского союза и достичь углеродной нейтральности.

Однако переход на солнечную и ветровую энергию в Германии замедлился в связи с нехваткой мест для ветряков и солнечных батарей и нежеланием бизнеса инвестировать, а холодная зима прошлого года показала, что в пиковые нагрузки "зелёной" электроэнергии просто не хватает — она не может быть "припасена".

Возможны отключения электроэнергии

Поскольку переход на возобновляемые источники энергии идёт медленно, а производители "грязной" энергии испытывают всё большее давление со стороны экологов, Германия в ближайшее время не сможет удовлетворить растущий спрос на энергию, и в стране возможны веерные отключения электроэнергии.

"Отключение электроэнергии — один из самых больших рисков, с которыми мы сталкиваемся. Даже пара дней без стабильного энергоснабжения, это было бы очень серьёзно", — сказал глава химической компании Berger-Lacke GmbH в земле Рейнланд-Пфальц Томас М. Адам.

Сама канцлер ФРГ признаёт, что в стране растёт сопротивление бизнеса "зелёной" энергетике, в основном из-за бюрократии, связанной с этим сектором — длительными процедурами выдачи разрешений в связи со строгими экологическими стандартами. Так, по данным норвежской энергетической компании Statkraft SF, строительство стационарных ветряных электростанций в Германии занимает примерно вдвое больше времени, чем в Соединённых Штатах.

Кроме того, Меркель признаёт, что с планами по переходу на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) правительство "просчиталось".

Продолжать добывать уголь или переходить на газ?

Если добыча бурого угля в Германии будет остановлена раньше 2038 года, то производство "чистой" энергии ветра или солнца должна будет значительно возрасти в начале следующего десятилетия, иначе страна вступит в энергетический кризис.

При снижении мощности доступной электроэнергии цена на неё вырастет, что вызовет проблемы не только у компаний, но и у домохозяйств. которые и так платят больше всех за энергию в Европейском союзе отчасти потому, что они финансируют переход на другие источники энергии. Это дополнит протестный потенциал в восточных землях.

Если Германия действительно попадёт в такой кризис, то ей, вероятно, придётся рассчитывать на помощь других государств, заключает Bloomberg.

Австрийская Der Standard указывает, что это могла быть Россия, которая по "Северному потоку — 2" может поставлять "чистый" водород.

Украинская ГТС не конкурент "Северному потоку — 2"

Современные трубопроводы, такие как "Северный поток — 2", могут транспортировать до 80% водорода, смешанного с природным газом, цитирует издание Юрия Мельникова из Московского университета управления "Сколково". Для старых трубопроводов этот показатель составляет 20 процентов. К слову, украинская ГТС в этом смысле не конкурент "Северному потоку", хотя все говорят о её реорганизации под транспортировку водорода.

Однако водород — это дело будущего, Германию может спасти использование газа вместо более грязного бурого угля. Так считает uенеральный директор нефтегазодобывающей компании Wintershall Dea Марио Мерен. Спрос на энергию растёт, и для его удовлетворения требуется больше газа, а не меньше, поскольку одних только возобновляемых источников энергии недостаточно, сказал бизнесмен Euroaktiv.

По мнению Мерена, водород из возобновляемых источников энергии в настоящее время недоступен в достаточных количествах, поэтому необходимо использовать газ для производства водорода,.

"Природный газ необходим для того, чтобы электричество оставалось доступным", — сказал Мерен.

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