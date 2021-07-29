Россия готовится стать экспортёром водорода

Россия строит свою дорожную карту производства водорода на следующее десятилетие. Уже объявлено о создании новой рабочей группы под руководством премьер-министра России Михаила Мишустина для координации проектов по производству и экспорту водорода в стране.

Таким образом наша страна, по-видимому, отвечает международным ожиданиям перехода на "зеленую" энергетику.

Ориентация - экспорт

Правительство ожидает, что национальный спрос по-прежнему будет в значительной степени зависеть от нефти и газа, а это означает, что большая часть производства водорода будет направлена на экспорт. При высоком уровне добычи природного газа Россия по понятным причинам заинтересована в продолжении производства водорода, поскольку соседние европейские и ближневосточные регионы проявляют интерес как к разработке водорода, так и к его импорту в течение следующего десятилетия.

Как стало известно, Россия планирует производить голубой водород, используя технологию улавливания и хранения углерода (CCS) на своих газовых площадках для производства этого источника энергии.

Технически готовы

Сообщается, что в состав рабочей группы входят президенты и вице-президенты национальных газовых компаний "Газпром" и "Новатэк", а также представители нефтяной промышленности и ряда других национальных корпораций и министерств. Группу возглавит вице-премьер России Александр Новак.

"Газпром" уже несколько лет интересуется потенциальным использованием водорода, в том числе разрабатывает план создания поездов на водородных двигателях к 2024 году.

В настоящее время в корпорации предполагают, что одна из двух линий ее нового проекта подводного газопровода "Северный поток-2", соединяющего Россию и Германию, может быть использована для транспортировки водорода в 2030-х годах.

Недавно Газпром подписал соглашения о внедрении УХУ, производства аммиака и ветроэнергетики в свои существующие газодобывающие объекты.

Нефтяные компании "Роснефть" и "Газпром нефть" также предлагают свои экспертные знания, имея опыт производства серого водорода на своих нефтеперерабатывающих заводах.

Ожидается, что установки по производству водорода могут быть введены в эксплуатацию уже в 2023 году.

К слову, с момента создания рабочей группы в этом месяце некоторые компании уже объявили о планах по производству и использованию водорода в стране.

Например, Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха объявила о намерении разработать силовые установки для поддержки утилизации водорода в авиационной отрасли.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

В июне Новак заявил, что Россия стремится к 20%-ой доле на мировом водородном рынке, и ожидается, что правительство утвердит водородный план в течение ближайших двух месяцев.

Энергетическая стратегия России на период до 2034 года предусматривает экспорт 200 000 тонн водорода к 2024 году, а к 2035 году эта цифра увеличится до 2 миллионов тонн. Однако если спрос превзойдет ожидания, Россия сможет развивать свою водородную промышленность гораздо быстрее, чтобы экспортировать значительно больше чистой энергии.

Россия рассчитывает тесно сотрудничать с рядом других стран с высоким спросом и производством в развитии водородной промышленности в течение следующего десятилетия, включая Германию, Францию, Австралию, Японию, Южную Корею и Саудовскую Аравию.

И ещё

Согласно отчету "Делойта", потребление водорода в транспортном секторе Европы достигнет 50 миллионов тонн к 2050 году, а европейская промышленность может потребовать 45 миллионов тонн к этой дате, многие страны погружаются в производственные планы, а Россия предлагает жизненно важный мост между Азией и Европой по мере расширения рынка.