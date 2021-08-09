Климатические радикалы сделают газ золотым

Цены на газ на мировом рынке в последнее время бьют рекорды. Хотя, казалось бы, курс западного мира к желанному безуглеродному будущему с переходом на ВИЭ и зелёный водород должен приводить к обратному. Но у рынка свои законы, которые не обмануть манящими речами об углеродной нейтральности.

На прошлой неделе спотовые цены на газ достигли заоблачных высот: на голландском хабе TTF утром 6-го августа они поднимались до невиданных $550 за тысячу кубометров. Стоит отметить, что как раз перед этим случился пожар на газохимическом комплексе "Газпрома" в Новом Уренгое, из-за чего сократились поставки по газопроводу Ямал — Европа. Пожар — событие досадное, но тенденция к сокращению поставок в Европу обозначилась задолго до него.

Уже в начале июля цена на газ на европейском форвардном рынке преодолела рубеж в $400 за тысячу кубометров и продолжила свой ничем не сдерживаемый взлёт. Подумать только, в мае 2020 года на фоне повсеместных ограничений из-за пандемии эта цена снижалась до $34 за тысячу куб. м! Главная причина в том, что сегодня предложение не поспевает за спросом. Тут сошлись воедино такие факторы, как:

восстановление мировой экономики после пика пандемии,

погодные условия,

климатическая политика,

снижение мощностей по производству СПГ при росте спроса на него и т. д.

Как отмечает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков, спрос на газ растёт из-за ужесточения углеродного регулирования при одновременном росте цен на уголь (цепочка его поставок нарушена в связи с пандемией и торговой войной Китая с Австралией), из-за падения добычи сланцевой нефти в США вместе с попутным газом и, кроме того, дефицита СПГ-танкеров.

Свою роль сыграли отказ "Газпрома" от бронирования дополнительных транзитных мощностей через Украину, а также сокращение поставок газа по газопроводу "Ямал — Европа", который проходит через Белоруссию и Польшу в ФРГ. Конечно, дело тут не в политике, а необходимости заполнения российских ПХГ (подземных хранилищ газа). В "Газпроме" сообщают, что свои контрактные обязательства концерн выполняет, а с дополнительными заявками придётся подождать до запуска "Северного потока-2". Пусть Европа "благодарит" за это США с их санкциями, надолго затянувшими окончание проекта.

Хранилища газа в Евросоюзе рекордно опустели: в австрийском Баумгартене они заполнены всего лишь на треть, а в Германии — примерно наполовину. Поставщики СПГ предпочитают более выгодные направления — Азию и Южную Америку. Например, в Азии цены на СПГ в последний год подскочили в шесть раз. Там планируют построить десятки новых газовых электростанций в ответ на растущие потребности в электроэнергии. Европу не спасают пока ни дополнительные (по сравнению с прошлым годом) объёмы из России, Алжира, Азербайджана, ни возобновившиеся поставки газа из норвежского месторождения Тролль.

Золотой век природного газа

Глава отдела "Газ и энергетика" S&P Global Platts Ира Джозеф считает сильным аргументом в пользу дорогого газа политику агрессивного отказа от угля и быстрый переход на электротранспорт. Стагнирование проектов нефтяных месторождений приведёт к тому, что сама добыча газа должна будет доказать свою рентабельность. Сейчас мы находимся в фазе, когда ввод новых мощностей закончился, а инвестиции просели, утверждает замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Поэтому в ближайшие 2-3 года ожидается рынок продавца.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что к 2024 году спрос на газ вырастет на 7%. По данным McKinsey, спрос на СПГ до 2035 года будет ежегодно расти на 3,4%. При существующих тенденциях к тому времени дефицит предложения может достигнуть 220 млрд кубометров. Рост цен на природный газ будет иметь своим следствием не только подорожание коммунальных услуг для рядовых потребителей, но и риски инфляции, дестабилизирующей экономику. А ведь история с газом так хорошо начиналась.

В прошлом десятилетии, пока цены на газ были вполне демократичными, коммунальные предприятия и промышленность стали потреблять его всё более активно. В то время МЭА предрекло миру "золотой век" спроса на природный газ: и действительно, за десяток лет его потребление выросло на 30%. В пользу газа говорил и тот факт, что это самое чистое из горючих видов ископаемого топлива. По сравнению с углём он выделяет почти на 50% меньше двуокиси углерода.

Всё поменялось, когда на Западе стал преобладающим голос той части борцов с изменением климата и глобальным потеплением, которые требовали быстрых действий по принципу "мы за ценой не постоим". Вкладывать деньги в компании, добывающие ископаемое топливо, было признано моветоном. Финансовые организации стали объединяться в фонды, проповедующие принципы ответственного инвестирования, отказываясь поддерживать те компании, которые, на их взгляд, не уделяют внимания целям экологии, социальной политики и корпоративного управления (принципы ESG).

За дровами в Сибирь?

Переход к низкоуглеродному будущему, а тем более к климатической нейтральности не может быть одномоментным. Этого не могут не понимать ответственные эксперты, которые при анализе экономических реалий дают ход не эмоциям, а разуму. Тем более опрометчивым представляется заявление МЭА о том, что нужно немедленно отказаться от инвестиций в новые нефтегазовые проекты во имя достижения углеродной нейтральности к 2050 году.

Углеродное регулирование на пути к экологическим целям стимулирует энергетику переходить от вредного угля к более чистому топливу — природному газу, учитывая что возобновляемые источники энергии развиты недостаточно. Однако сокращение инвестиций, как того требуют озабоченные климатом бизнес-структуры и политики, будет приводить к недостаточной добыче газа и дальнейшему удорожанию энергии. Таким образом, достигается эффект, обратный желаемому. Как отметил заместитель председателя правления "Новатэка" Марк Джетвей, в мире достаточно газа, но отсутствует достаточная поддержка со стороны правительств. Блокировка "СП-2" и реклама декарбонизации уже привели к росту потребления угля в Европе и других регионах.

Уместно вспомнить шутливое высказывание президента Владимира Путина, обращенное к участникам экономического форума в Берлине более 10 лет назад:

"Немецкой общественности почему-то не нравится атомная энергетика… Но я вообще не понимаю, чем вы будете топить. Газа вы не хотите, атомную энергетику не развиваете. Вы будете дровами топить? Но и за дровами надо в Сибирь ехать".

Эксперт Алексей Гривач считает, что быстро и экономически эффективно сократить выбросы парниковых газов и других вредных веществ в атмосферу можно за счет ставки на природный газ вкупе с ВИЭ. Вместо этого мы наблюдаем климатический радикализм в речах и хаотичные действия в субсидировании ВИЭ, что в итоге приводит к косвенному поощрению развития угольной генерации в развивающихся странах.

Как решительно заявил Марк Джетвей, нужно забыть этот нонсенс про отказ от инвестиций в ископаемые виды топлива с 2021 года и принять тот факт, что природный газ будет рядом с нами на многие десятилетия вперёд.

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