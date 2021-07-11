Богатые не попадут в налоговый рай

Удар, который пандемия нанесла по глобальной экономике, ставит властителей мира сего перед выбором: либо и дальше катиться в пропасть, потакая желаниям кучки богачей, либо внести определённые коррективы в систему распределения общественных богатств. О пользе социалистических идей задумались даже в оплоте капитализма — США. В России готовы делать лишь первые робкие шаги в данном направлении.

Пандемия сделала разрыв между бедными и богатыми во всём мире кричащим. В то время как большинство населения, живущее на зарплату и доходы от мелкого бизнеса, беднело, обеспеченное меньшинство резко увеличивало свои состояния. В ряду везунчиков оказались, прежде всего, технологические гиганты, производители медицинской продукции, финансовые воротилы и крупные собственники недвижимости. В целом на поддержку населения и бизнеса пришлась примерно десятая часть годового объёма всей мировой экономики — более $8 трлн.

Таких трат мир не знал со времён Второй мировой войны. В МВФ подсчитали, что за пять лет они увеличатся до $22 трлн. Определённой части политиков и экономистов на Западе представляется справедливым, чтобы счета оплачивали те, кто в пандемию разбогател. Международная организация Oxfam в своём прошлогоднем докладе отмечала, что 1% самых состоятельных людей богаче остальных 6,9 млрд человек. Причем из-за уклонения от уплаты налогов богачи обеспечивают только 4% мировых налоговых поступлений.

"За последний год состояние самых богатых людей на планете выросло на $5 трлн, — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. — Я призываю власти всех стран задуматься о налоге на тех, кто разбогател за время пандемии, и пустить деньги на сокращение социального неравенства".

Одним из тех, кто действует в русле рекомендаций Гутерриша, оказался президент США Джо Байден. В этой стране, имеющей статус сверхдержавы и претендующей на мировое господство, 1 процент населения контролирует более 30% всех богатств, тогда как на беднейшие 50% приходится ничтожные 2%. После дорогостоящего "плана спасения" Байдену понадобились новые триллионы долларов на амбициозные инфраструктурные проекты. Для их изыскания Белый дом намерен, в частности, поднять верхнюю планку подоходного, корпоративного налогов и удвоить налог на инвестиционный доход.

"Вместо того, чтобы пустить сэкономленное на повышение зарплат, вложить в развитие и новые технологии, корпорации распихали деньги по карманам своих руководителей, — возмутился Джо Байден. — Пришла пандемия — и стало только хуже. Двадцать миллионов американцев, рабочий и средний класс, лишились работы. А за то же время состояние 650 миллиардеров выросло на 1 трлн долларов".

План Байдена по созданию рабочих мест и сглаживанию неравенства республиканцы поспешили обличить как "неконтролируемое социалистическое буйство расходов". Однако видеть в президенте-демократе носителя идей социализма было бы слишком смелым предположением. Требуемое повышение налога на богатых затронет лишь доли процента населения. Если корпоративный налог и поднимут до 28%, то это значительно ниже того уровня, который был до президентства Дональда Трампа.

Глобальный минимальный налог против демпинга

Дальновидные эксперты не советуют властям доводить ситуацию с обнищанием людей и социальным неравенством до крайности. Пренебрежение надеждами людей на более справедливое перераспределение богатств чревато потерей доверия к власти, что может перерасти в массовые волнения. Перед лицом возможного народного возмущения элитам впору задуматься о самосохранении и защите нажитых "непосильным трудом" капиталов.

В Европе давно выражали недовольство тем, что американские IT-гиганты (Amazon, Facebook, Google) зарабатывали на их рынках, но уклонялись от уплаты налогов за счет регистрации в налоговых гаванях. К примеру, прибыль компании Amazon в Великобритании выросла на 35%, а количество уплаченных налогов — лишь на 3%. Филиал компании Microsoft в Ирландии ничего не заплатил с прибыли в $315 млрд благодаря "прописке" на Бермудах.

С приходом Байдена появился шанс устранить налоговое яблоко раздора в евроатлантических отношениях. Добрым вестником из Вашингтона явилась министр финансов Джанет Йеллен, которая выступила твёрдо против "мирового демпингового соперничества" и предложила ввести глобальный минимальный налог, чтобы никому неповадно было прятать прибыль в офшорах. Американский Минфин решил с коллегами из других стран перекрыть крупным корпорациям каналы для ухода от налогов и создать базу "для финансирования основных общественных услуг и предотвращения кризисов".

На встрече в Лондоне в июне этого года министры финансов, представляющие страны G7, договорились о том, что международные корпорации должны платить в тех странах, где они зарабатывают, а не там, где они зарегистрированы. Минимальный корпоративный налог планируется установить на уровне 15%, чтобы у отдельных стран не возникало соблазна искать преимущества за счет налогового демпинга.

"После многолетних обсуждений министры финансов G7 достигли исторического соглашения реформировать мировую налоговую систему, для того чтобы она соответствовала глобальной цифровой сфере", — заявил британский министр финансов Риши Сунак.

Участники соглашения выражают надежду на то, что оно создаст равные условия ведения бизнеса в разных странах, не оставив транснациональным корпорациям возможности уклоняться от налогов. Представители компаний Amazon и Google на словах поддержали работу по модернизации международных налоговых правил как источника дополнительной стабильности. Следующим важным этапом станет встреча министров финансов и глав центральных банков стран G20 в Венеции.

Чудо прогрессивной налоговой шкалы

Мировой тренд на дальнейшее обогащение толстосумов не прошел мимо российских миллиардеров. Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), в прошлом пандемийном году их состояние выросло на $13,8 млрд. В список богатейших людей мира BBI, состоящий из 500 имён, входят и 22 россиянина.

Российские власти также были вынуждены ввести некоторые налоговые новшества для мобилизации финансовых средств в связи со всё более растущими расходами на поддержку населения и бизнеса в прошлом году. Так, президент Владимир Путин призвал правительство навести порядок с процентами и дивидендами, уходящими в офшорные юрисдикции. Было поручено установить для них адекватный налог на уровне 15%. Были пересмотрены соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Кипром, Люксембургом и Мальтой (хоть и с некоторыми исключениями), а соглашение с Нидерландами денонсировано.

В этом году у нас в стране свершилось маленькое чудо: с 1 января на смену плоской шкале налогообложения введена прогрессивная. НДФЛ повысили с 13% до 15% для тех обеспеченных россиян, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год. Благодаря данной мере бюджет дополнительно получит 60 млрд рублей, которые направят на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями.

Введение повышенной ставки подоходного налога на уровне 15% вряд ли можно рассматривать как смелое решение. Даже в исконно рыночных государствах, далёких от идей о социальном равенстве, налоги на богатых в разы выше. В тех же США ставки подоходного налога колеблются в диапазоне от 10 до 40%. Они достигают

в Бельгии 50%,

в Швеции 57%,

а во Франции максимальная ставка — 75%!

Представители левых фракций в Госдуме регулярно выходят с законодательными инициативами о принятии более справедливой прогрессивной шкалы налогов или нового варианта налога на роскошь, но не встречают понимания со стороны партии власти. Как заявил министр экономического развития Максим Решетников, нам нужно "аккуратно донастраивать" существующую систему налогообложения и, главное, без революций. Остаётся надеяться, что чрезмерная медлительность властей не разочарует вконец россиян и не обернется в дальнейшем социальными потрясениями.

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