Убитому авиастроению импортозамещение не поможет

Санкционная война, начатая странами Запада против России, продемонстрировала слабые места нашей страны.
Одно из них — авиационная отрасль. Кажется, совсем недавно у нас был "Ил-86" — самый безаварийный самолет, был "Ту". Теперь своего нет ничего.
Даже наш Sukhoi Superjet 100 собирается из французских деталей.
А весь российский авиапарк — Airbus и Boeing. И как только — не дай бог — введут какие-то санкции, мы даже ремонтировать самолеты не сможем.
Можно ли уже сейчас что-то сделать, чтобы возродить те машины, которые у нас были, которые могли фору дать современным Airbus и Boeing?
Своим мнением об этом в эфире авторской программы главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой поделился исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок.
Читайте начало интервью:
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— В рамках поддержки авиационной отрасли в 2020 году была предоставлена беспрецедентная госгарантия по кредиту для закупки 59 вот этих "Суперджетов". Причем в числе этих самолетов оказались иностранные, то есть есть самолеты, от которых отказались иностранные заказчики: Саудовская Аравия и Мексика.
Я так понимаю, что российские компании обяжут купить эти самолеты…
Это попытка как-то вернуть, реанимировать наше авиастроение? Как вы считаете, насколько это получится?
— Вспоминаются советские рекламные плакаты:
"Летайте самолетами "Аэрофлота".
Учитывая, что больше никаких не было, эта реклама звучала очень двусмысленно.
Но если говорить серьезно, то мои скромные познания в мировой экономике говорят о следующем:
То есть идея основная такова, что даже если ваша продукция в какой-то сфере отстает от продукции конкурентов, которая тоже присутствует на нашем рынке, все равно необходимо иметь какой-то процент своих товаров в этой отрасли.
Проще говоря:
То же относится и к самолетам, и ко всему остальному. Так что в этом смысле идея частичной поддержки государством "Сухого" хорошая, но нужно ставить реалистичные цели.
Реалистичная цель такая:
Говоря о возрождении, нужно понимать, что это необязательно импортозамещение, просто чтобы у нас это было свое, пусть и чуть-чуть.
— Да, 59 самолетов погоды не сделают, конечно, но это лучше, чем ничего…
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