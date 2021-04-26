Убитому авиастроению импортозамещение не поможет

Санкционная война, начатая странами Запада против России, продемонстрировала слабые места нашей страны.

Одно из них — авиационная отрасль. Кажется, совсем недавно у нас был "Ил-86" — самый безаварийный самолет, был "Ту". Теперь своего нет ничего.

Даже наш Sukhoi Superjet 100 собирается из французских деталей.

А весь российский авиапарк — Airbus и Boeing. И как только — не дай бог — введут какие-то санкции, мы даже ремонтировать самолеты не сможем.

Можно ли уже сейчас что-то сделать, чтобы возродить те машины, которые у нас были, которые могли фору дать современным Airbus и Boeing?

Своим мнением об этом в эфире авторской программы главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой поделился исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок.

Читайте начало интервью:

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— В рамках поддержки авиационной отрасли в 2020 году была предоставлена беспрецедентная госгарантия по кредиту для закупки 59 вот этих "Суперджетов". Причем в числе этих самолетов оказались иностранные, то есть есть самолеты, от которых отказались иностранные заказчики: Саудовская Аравия и Мексика.

Я так понимаю, что российские компании обяжут купить эти самолеты…

Это попытка как-то вернуть, реанимировать наше авиастроение? Как вы считаете, насколько это получится?

— Вспоминаются советские рекламные плакаты:

"Летайте самолетами "Аэрофлота".

Учитывая, что больше никаких не было, эта реклама звучала очень двусмысленно.

Но если говорить серьезно, то мои скромные познания в мировой экономике говорят о следующем:

поддержка отечественного производителя в любой сфере это не равно тотальное импортозамещение.

То есть идея основная такова, что даже если ваша продукция в какой-то сфере отстает от продукции конкурентов, которая тоже присутствует на нашем рынке, все равно необходимо иметь какой-то процент своих товаров в этой отрасли.

Проще говоря:

свои автомобили — пусть они не занимают 90% или 50%, пусть это будет 10%, но на всякий случай нужно, чтобы у вас это тоже было.

То же относится и к самолетам, и ко всему остальному. Так что в этом смысле идея частичной поддержки государством "Сухого" хорошая, но нужно ставить реалистичные цели.

Реалистичная цель такая:

пусть это будет 10% или сколько-то, пусть это будет отечественный самолет на всякий случай.

Говоря о возрождении, нужно понимать, что это необязательно импортозамещение, просто чтобы у нас это было свое, пусть и чуть-чуть.

— Да, 59 самолетов погоды не сделают, конечно, но это лучше, чем ничего…