Россияне видят политику в новых банкнотах

Руководство Центробанка, объявив о планах обновления денежных банкнот, получило в ответ общественное непонимание и опасения.

ЦБ выпустил ''фальшивые'' купюры

В России любая инициатива властей вызывает приступы недоверия у населения, хотя сама по себе реновация купюр — процедура плановая и полезная, поскольку вырастает степень их защиты.

Но люди с учетом опыта СССР всегда склонны видеть в техническом процессе политическую процедуру.

Планируется, что иллюстрации на купюрах будут менять.

Вместо Красноярска на банкнотах появится Новосибирск (купюра номиналом 10 рублей).

Вместо Архангельска — Пятигорск (500 рублей).

Ярославль сменит Нижний Новгород (1000 рублей).

Хабаровск окажется на месте Екатеринбурга (5000 рублей).

Авторы идеи в Центробанке отметили, что сегодня на купюрах только пять федеральных округов, а городов Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов нет.

Жители некоторых регионов эмоционально отреагировали на смену дизайна, так как это вопрос использования символов. В своё время Россия стала менять дизайн банкнот, продвигая идею федеративного устройства страны. Раньше на всех купюрах было только изображение Московского кремля.

Поэтому очевидно, что во времена правления Владимира Путина дизайн, знаменующий окончательный переход из одной эпохи в другую, будет принят. Хотя остается вопрос: по какому принципу было принято решение?

В прошлый раз Центробанк проводил многоэтапный всероссийский конкурс, включавший два голосования и соцопрос. Так свое место в дизайне получили Севастополь и Владивосток.

А теперь принятое непрозрачным образом решение наводит на размышления о том, что тот же Хабаровск был наказан за политические протесты. К тому же, моментально пошли слухи о подготовке деноминации.

По мнению ряда наблюдателей, ЦБ совершенно незачем заботиться о внешнем виде десятирублевой купюры. Иначе просто смысла нет всё это затевать, рассуждают аналитики. Хорошо, что не стали возвращать в оборот бумажную "пятёрку", иначе бы конспирологии конца не было.

Разумеется, Центральный банк если и намеревался послать сигнал, то совершенно о другом — скорее всего, о предсказуемой низкой инфляции (раз "десятка" осталась в обороте, то повышения номиналов ждать не нужно).

Но у людей остался негативный опыт от таких инициатив. Так что реакция была предсказуема.