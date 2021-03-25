Почему Россия выигрывает на американском рынке нефтепродуктов

Российские нефть и нефтепродукты остаются очень востребованным и высококонкурентным товаром даже в условиях энергетического, геополитического противостояния с Западом.

Тяжелый случай: США покупают всё больше российской нефти, но против «Северного потока» для Европы...

Рекорд РФ по экспорту нефтепродуктов в США

США по итогам 2020 года нарастили импорт российских нефти и нефтепродуктов до максимума с 2011 года, следует из данных управления энергетической информации минэнерго США (EIA).

Объёмы закупок составили 538 тысяч баррелей в сутки и за год выросли на 3,5% — до 7% от общих закупок. Россия стала вторым по величине экспортёром нефти и нефтепродуктов в США, сместив с этой позиции Саудовскую Аравию.

Рекорд российских поставок был в первую очередь достигнут за счёт нефтепродуктов, так как экспорт нефти из России в США в 2020 году упал на 45% — до 73 тысяч баррелей в сутки (уровень 2018 года). Это восьмое место по объёму поставок нефти в США.

Рекорд регистрируется на пике санкционной политики США в отношении России.

В среду, 24 марта, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что США "будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить". Так он прокомментировал слова помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, который считает, что в отношениях двух стран "предстоят трудные времена, потому что существует ряд вопросов, по которым позиции глубоко различаются".

Россия честно выиграла на рынке нефтепродуктов

В комментарии для "Правды.Ру" главный директор по энергетическому направлению "Европа" в Институте энергетики и финансов Алексей Громов объяснил рекордные поставки тем, что российская нефть по своим качественным характеристикам максимально соответствует американским нефтеперерабатывающим мощностям и даже в большей степени, чем добываемая в Соединённых Штатах сланцевая нефть.

К тому же в 2020 году как раз добыча сланцевой нефти в США испытывала серьёзный кризис, отметил эксперт:

"И сочетание этих двух факторов привело к тому, что Соединённые Штаты, ориентируясь исключительно на логику экономики и здоровой конкуренции, закупили рекордные с 2011 года объёмы российской нефти и нефтепродуктов".

Он подчеркнул, что российские нефтепродукты очень конкурентоспособны на рынке, а дизельное топливо и другие средние дистилляты используются западными компаниями как сырьё для производства нефтепродуктов более высокого качества.

"Это рыночная ситуация, в которой мы ещё раз доказали, что российские углеводороды, в частности нефть, нефтепродукты, остаются очень востребованным и высококонкурентным товаром даже в условиях энергетического, геополитического противостояния между Россией и её западными партнёрами", — сказал "Правде.Ру" Алексей Громов.

Эксперт отметил, что Россия в отличие от США ведёт достаточно разумную и прагматичную энергетическую политику, не угрожает санкциями и не провоцирует на обострение геополитической напряжённости.

Надо ли вводить санкции на поставки нефтепродуктов в США

По словам эксперта, с нашей стороны недальновидно этот российский экспорт в США "выводить на одну поляну с санкциями", так как "наши партнёры этого и ждут".

"То есть они провоцируют на обострение конфликта. Мы же действуем исходя из здоровой прагматичной рыночной логики: планомерно реализуем проект "Северный поток — 2", поставляем природный газ по долгосрочным контрактам в европейские страны", — заявил Алексей Громов.

По его словам, это лучшая позиция, которую можно было бы выбрать сегодня Российской Федерации.

"Потому что вся эта геополитическая напряжённость рано или поздно спадёт. А надёжность нашей страны как поставщика углеводородов, энергетического партнёра западных стран не будет омрачена никакими геополитическими интригами с нашей стороны", — сделал вывод для "Правды.Ру" эксперт.

У США нет энергетической независимости

Как отмечает Bloomberg, российскую нефть и нефтепродукты принимают Exxon Mobil Corp., Chevron Corp. Valero Energy Corp. на своих НПЗ в Техасе и Луизиане.

По мнению агентства, это связано с эмбарго на импорт венесуэльского мазута, который заменяется российским мазутом, но не сырьём из других стран, так как НПЗ приспособлены к работе только с определёнными консистенциями.

То, что американские нефтепереработчики покупают у России, — в основном не сырая нефть, а полуочищенное жидкое топливо, известное как Mazut 100 (остаточный продукт переработки нефти, используется в качестве котельного топлива. — Ред.), которое имеет липкую консистенцию, отмечает агентство.

"Скрытый рост импорта нефти из России показывает, что мантра об энергетической независимости, которую отстаивает бывший президент США Трамп, — это пустые слова", — сказал Bloomberg бывший нефтяной аналитик ЦРУ, а ныне научный сотрудник Института Бейкера Университета Райса в Хьюстоне Марк Финли.

По расчётам Bloomberg News, на долю России приходилось десять лет назад менее 0,5% годового импорта нефти и нефтепродуктов в США, но эта доля неуклонно росла, достигнув рекордного уровня в 7%. Импорт в США из России в 2020 году составлял в среднем 538 тысяч баррелей в день — это больше, чем в среднем 522 тысяч баррелей в день из Саудовской Аравии.

Читайте по теме:

Соединённые Штаты ввели запрет на торговлю оружия с Россией

Санкции США по Навальному — в чистом виде троллинг

Спасти то, что спасти нельзя? Надо ли России пытаться улучшить отношения с США