Санкции США по Навальному - в чистом виде троллинг

Рубль укрепился на фоне новости о санкциях США против России. Это показатель их значимости.

Навальный, Сафронов, Родченков. Они предатели?

Воспроизведены санкции по делу Скрипалей

Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении России в связи с "попыткой убить лидера оппозиции" Алексея Навального, сообщил в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам представителя администрации Джо Байдена, американское разведывательное сообщество пришло к выводу, что "с высокой степенью вероятности" ФСБ в августе использовала против Навального нервно-паралитическое вещество "Новичок".

"США не ищут перезагрузки в отношениях с Россией или их эскалации, - заявил представитель администрации на брифинге для журналистов, передает Reuters.

Санкции направлены против чиновников силового блока, нескольких НИИ и предприятий химической промышленности (которые якобы создавали и поставляли "реагенты" для "Новичка"), НИИ Минобороны (большинство уже под санкциями), ФСБ и ГРУ (американская сторона в виде исключения разрешила своим компаниям взаимодействие с ФСБ как с регулятором в области импорта криптографического оборудования).

По линии Минторга США наказаны предприятия фармакологической промышленности, в том числе зарубежные, Теперь эти компании не смогут легально импортировать американскую продукцию.

В итоге, почти полностью воспроизведены уже существующие санкции, наложенные администрацией Дональда Трампа за "отравление" Скрипалей.

В числе новых — отказ в американской госпомощи России (за исключением гуманитарной) и в поставках Москве вооружений (однако Россия не получает ни американскую госпомощь, ни американское вооружение). А так же запрет американским государственным структурам кредитовать российское государство.

Байден отменил исключение из трамповских санкций, позволяющее экспортировать в Россию товары и технологии для коммерческих космических запусков. Однако будет действовать исключение в отношении же американского экспорта, нацеленного на межправительственное сотрудничество в освоении космоса. Не пострадает и экспорт, связанный с обеспечением безопасности пассажирской авиации.

В любых указах любых администраций США на санкции оговаривается, что США могут использовать любые исключения, диктуемые соображениями национальной безопасности.

Никто не хотел умирать

То есть, нет ни одной системно значимой санкции: российский долг — можно покупать, про отключение от SWIFT — ни звука, так же как о санкциях на госбанки или "нефтянку". Рубль на фоне этой новости укрепился. Как мы скажем лет через несколько: никто не хотел умирать, и Навальный — тоже.

В интервью gzeromedia. com президент Eurasia Group Ян Бремер сказал, что данные санкции практически не повлияют на отношения России и США.

"Это тот же подход к санкциям, который мы видели в Европейском союзе. Это не секторальный уровень. Это не крупные госпредприятия. Это несколько российских чиновников, которые участвовали в химической программе России. Русские раздражены, но они не собираются наносить ответный удар", — сказал Бремер.

Как сказал "Правде.Ру руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, этот пакет санкций оказался практически безболезненным.

"Переломного значения эти санкции не имеют и являются просто новыми ритуальными действиями американского государства, подтверждающими, во-первых, что никакого свободного рынка нет, и что, во-вторых, Соединенные Штаты абсолютно не привержены принципам неограниченной торговли и выступают за политическое вмешательство в экономические отношения", — сказал экономист.

Эксперт считает, что США "боятся вводить настоящие болезненные санкции, потому что имеют очень много уязвимых позиций". Это позиции, прежде всего, компаний — Microsoft, Boeing, Apple, "всех виртуальных ресурсов и всего, что касается интеллектуальной собственности и сферы нематериального производства", указал он.

"Потому что здесь очень легко и быстро можно лишить их выгод и возможностей зарабатывать деньги. Например, тотальное сидение России на продукции Microsoft может быть прекращено. Это будет очень плохо для Microsoft. Чтобы такого не случилось, война санкций со стороны Соединенных Штатов должна вестись яростно, но малозначительными средствами. Много эмоций — мало настоящих действий", — сказал эксперт.

Ответ России на санкции Байдена

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова для VestiFM заявила, что попытки США навязать что-либо России с помощью санкций или иного прессинга обречены на провал. Захарова призвала Белый дом "не играть с огнем" и вести с Кремлем равноправный диалог на разумной основе, а также честно выполнять свои обязательства.

"Ответить — обязательно ответим… Никто не отменял одно из правил дипломатии — взаимность", — сказал журналистам глава ведомства Сергей Лавров.

По его словам, иностранные партнеры вместо того, чтобы честно сотрудничать с Россией по делу Навального и хоть как-то обосновывать свои утверждения, продолжают "темнить" и наказывать Москву. "Это не делает чести никому из принимающих такого рода решения", — подчеркнул министр.

По мнению Василия Колташова, ответной мерой может стать запрет российским государственным структурам кредитовать американское правительство и любым

структурам с государственным участием.

"Американские санкции включают запрет американским государственным структурам кредитовать российское государство. Наверное, в ответ российское государство, в качестве троллинга, должно тоже запретить своим правительственным структурам кредитовать американское правительство (может быть, и Центральному банку, стоит запретить это делать, хотя он по привычке этим занимается уже давно). Но этот ответ будет декоративный, потому что и так никакого значения такого рода контрсанкции иметь не могут", — сказал Василий Колташов.

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