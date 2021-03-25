Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

Спасти то, что спасти нельзя? Надо ли России пытаться улучшить отношения с США

Мир

Посол России в США Анатолий Антонов, который сейчас находится в Москве, заявил, что наша страна не заинтересована в том, чтобы отношения Москвы и Вашингтона "полностью упали в пропасть".

Спасти то, что спасти нельзя? Надо ли России пытаться улучшить отношения с США

Не допустить падения в пропасть

Посол был отозван в Россию после интервью президента США Джо Байдена, в котором нынешний хозяин Белого дома оскорбительно отозвался о Владимире Путине. Сам Антонов говорит, что не знает, когда вернется в Соединенные Штаты.

"Меня пригласили, чтобы посмотреть, что нужно сделать, чтобы наши отношения не полностью упали в пропасть. Такая ситуация не отвечает нашим интересам", — цитирует дипломата ТАСС.

Как уточнил Антонов, у России и США как двух крупных держав и постоянных членов Совета безопасности ООН нет времени ссориться. "Надо делать конкретные дела, бороться с общими вызовами и угрозами, а таковых у нас, к сожалению, очень много", — сказал посол.

В общем, если судить по высказываниям посла, Москва не настроена на эскалацию отношений. Однако проблема в том, что Вашингтон на подобную эскалацию не просто настроен, а буквально таки анонсирует ее. На днях советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в отношениях с Россией предстоят "трудные дни", поскольку "есть вопросы, по которым у нас есть глубокие разногласия, есть действия, на которые нам нужно давать решительный ответ".

России компромисс нужен больше, чем США?

Надо ли нашей стране прилагать усилия, чтобы спасти отношения с США от падения в пропасть? Все чаще звучат призывы максимально ограничить взаимодействие с США, сведя его по сути только к каким-то консультациям с целью недопущения случайных столкновений. Коль скоро американцы в отношениях с Россией не заинтересованы и только вводят санкции, угрожая новыми — то о каком сотрудничестве с ними может идти речь?

По мнению политолога Александра Бедрицкого, "весь истеблишмент Соединенных Штатов настроен против России".

Эксперт полагает, что "сейчас мы находимся где-то в средней части конфликта, может быть, даже в начальной части конфликта с Соединенными Штатами и никакие договоренности сейчас не могут рассматриваться как долгосрочные".

"В лучшем случае это будут какие-то тактические соглашения, которые будут жить очень и очень недолго", — сказал эксперт "Правде.Ру".

По его мнению, России сейчас нет смысла рассчитывать на какой-либо компромисс с США, "это все совершенно не поможет, хотя бы потому, что американцы ни на какой компромисс идти сейчас не собираются".

"Шансов на улучшение отношений нет. Все, о чем готовы говорить американцы, это о параметрах капитуляции России, но никак не о взаимном поиске компромиссов", — уверен Александр Бедрицкий.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Темы анатолий антонов александр бедрицкий
Новости
Глава Минэкономразвития прогнозирует снижение инфляции
Глава Минздрава Украины назвал идею об увольнении 80% медиков абсурдом
Сдерживание и подавление: Песков описал политику Запада в отношении РФ
Мир на грани дефицита туалетной бумаги
Супруга футболиста Мамаева может лишиться детей при разводе
Путин процитировал Толстого и Гёте
Почему подсолнечное масло "обделили" пошлинами
Сборной России поставили особое условие для въезда в Словакию
Мартиросян показал подписчикам необычный кабинет резидента Comedy Club
"Недружественные действия": в МИД РФ рассказали об отношениях с Канадой
Последние материалы
Изменения дизайна банкнот породили дискуссию
Марш полумиллиона: выйдет ли страна за Навального
Почему подсолнечное масло "обделили" пошлинами
Сборной России поставили особое условие для въезда в Словакию
Мартиросян показал подписчикам необычный кабинет резидента Comedy Club
Спасти то, что спасти нельзя? Надо ли России пытаться улучшить отношения с США
"Недружественные действия": в МИД РФ рассказали об отношениях с Канадой
Ефим Шифрин назвал размер своей пенсии
Академия Плющенко отреагировала на провал Трусовой в короткой программе
Набиуллина рассказала, как стать главой Центробанка
Популярное
Российский шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о переезде в дом Филиппа Киркорова

После разоблачения на шоу "Маска" король российской эстрады устроил для своей "Бузяндры" романтический ужин.

Ольга Бузова рассказала о переезде в дом Филиппа Киркорова
Американцы о провале Трусовой: "Мы услышали хихиканье Тутберидзе?"
Фигурное катание
Американцы о провале Трусовой: "Мы услышали хихиканье Тутберидзе?"
Новости спорта
WADA странно ответило Вяльбе о норвежских астматиках
Российский шоу-бизнес
Имена конкурсантов шоу "Маска" внезапно появились в Сети
Василий Амирджанов Изменения дизайна банкнот породили дискуссию Василий Амирджанов Андрей Мартынюк Радикалы показали Зеленскому, кто на Украине хозяин Андрей Мартынюк Любовь Степушова Почему "российским шпионам" в Болгарии мёдом намазано Любовь Степушова
Российский шоу-бизнес
Андрей Малахов попрощался с московской пропиской
Российский шоу-бизнес
У бывшей жены Баскова изъяли подаренные им драгоценности
Борис Корчевников рассказал мистический случай из своей жизни
Российский шоу-бизнес
Борис Корчевников рассказал мистический случай из своей жизни
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников