Спасти то, что спасти нельзя? Надо ли России пытаться улучшить отношения с США

Посол России в США Анатолий Антонов, который сейчас находится в Москве, заявил, что наша страна не заинтересована в том, чтобы отношения Москвы и Вашингтона "полностью упали в пропасть".

Не допустить падения в пропасть

Посол был отозван в Россию после интервью президента США Джо Байдена, в котором нынешний хозяин Белого дома оскорбительно отозвался о Владимире Путине. Сам Антонов говорит, что не знает, когда вернется в Соединенные Штаты.

"Меня пригласили, чтобы посмотреть, что нужно сделать, чтобы наши отношения не полностью упали в пропасть. Такая ситуация не отвечает нашим интересам", — цитирует дипломата ТАСС.

Как уточнил Антонов, у России и США как двух крупных держав и постоянных членов Совета безопасности ООН нет времени ссориться. "Надо делать конкретные дела, бороться с общими вызовами и угрозами, а таковых у нас, к сожалению, очень много", — сказал посол.

В общем, если судить по высказываниям посла, Москва не настроена на эскалацию отношений. Однако проблема в том, что Вашингтон на подобную эскалацию не просто настроен, а буквально таки анонсирует ее. На днях советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в отношениях с Россией предстоят "трудные дни", поскольку "есть вопросы, по которым у нас есть глубокие разногласия, есть действия, на которые нам нужно давать решительный ответ".

России компромисс нужен больше, чем США?

Надо ли нашей стране прилагать усилия, чтобы спасти отношения с США от падения в пропасть? Все чаще звучат призывы максимально ограничить взаимодействие с США, сведя его по сути только к каким-то консультациям с целью недопущения случайных столкновений. Коль скоро американцы в отношениях с Россией не заинтересованы и только вводят санкции, угрожая новыми — то о каком сотрудничестве с ними может идти речь?

По мнению политолога Александра Бедрицкого, "весь истеблишмент Соединенных Штатов настроен против России".

Эксперт полагает, что "сейчас мы находимся где-то в средней части конфликта, может быть, даже в начальной части конфликта с Соединенными Штатами и никакие договоренности сейчас не могут рассматриваться как долгосрочные".

"В лучшем случае это будут какие-то тактические соглашения, которые будут жить очень и очень недолго", — сказал эксперт "Правде.Ру".

По его мнению, России сейчас нет смысла рассчитывать на какой-либо компромисс с США, "это все совершенно не поможет, хотя бы потому, что американцы ни на какой компромисс идти сейчас не собираются".

"Шансов на улучшение отношений нет. Все, о чем готовы говорить американцы, это о параметрах капитуляции России, но никак не о взаимном поиске компромиссов", — уверен Александр Бедрицкий.