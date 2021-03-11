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Автор Антон Куликов

"Веерные" деньги: почему это не подходит России

Экономика

В Кремле по-прежнему не считают так называемую веерную раздачу средств эффективным средством борьбы с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

"Веерные" деньги: почему это не подходит России

На фоне американских триллионов

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российское государство сосредоточено на оказании помощи нуждающимся слоям населения и секторам экономики.

"Российское руководство концентрируется на помощи тем секторам (экономики) и тем слоям населения, которые наиболее в этом нуждаются. Веерная раздача средств в целом признаётся не столь эффективной и гораздо более затратной, что потом приводит к увеличению нагрузки по внутреннему долгу и к сокращению каких-то других инвестиционных программ", — цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, 10 марта палата представителей конгресса США одобрила пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии в размере $1,9 трлн, предложенный президентом Джо Байденом.

Этот пакет пойдёт на наращивание национальной программы вакцинации, безопасное открытие школ, поддержку малого бизнеса, еженедельную федеральную надбавку по безработице в $300 и пособия на ребёнка в размере до $3,6 тысяч. Также предусматриваются выплаты $1,4 тысячи нуждающимся в поддержке американцам. Телекомпания CNN подсчитала, что ту или иную помощь получат примерно 90% американских семей.

Мнение: российские власти действуют правильно

Руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев считает действия российских властей правильными.

"Они могут себе это позволить, мы не можем. Потому что у них валюта резервная, они деньги печатают, нет инфляции. А если мы пойд`м этим путем, то у нас будет рубль падать и инфляция расти. К сожалению, наш российский рубль — не резервная валюта. Поэтому наши действуют точечно. Правильно поступают", — сказал экономист "Правде.Ру".

По его мнению, "если заниматься "вертолётными деньгами", о чём многие говорили год назад, когда пандемия началась, то это прямой путь к гиперинфляции, но только совсем уже в жёстком варианте, как в начале 90-х годов, когда и Россия, и многие постсоветские республики — по-моему, вообще все, кроме Прибалтики, — печатали постсоветские рубли".

"У нас, кстати, по законодательству, Банк России не имеет права кредитовать правительство. У американцев другая жизнь: они могут вливать деньги", — считает Александр Разуваев.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы пандемия александр разуваев вертолетные деньги пандемия коронавируса
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