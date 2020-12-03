Бизнес по франшизе: что такое франчайзинг, основы и перспективы

Что такое франшиза? Как ей можно заняться начинающим бизнесменам? Каково значение франшизы для развития предпринимательской деятельности? Какие франшизы наиболее привлекательны для малого и среднего бизнеса? На все эти и другие вопросы ведущего "Правды.Ру" Игоря Буккера ответил заместитель исполнительного вице-президента Российской ассоциации франчайзинга (РАФ) Сергей Рак.

— Сергей Леонтьевич, для не осведомлённых, расскажите, пожалуйста, что же такое франчайзинг, франшиза?

— Франчайзинг — это бизнес, но не какая-то специфическая отрасль, а модель или технология. По технологии франчайзинга можно открывать бизнес практически в любых отраслях — общепит, торговля, медицина, образовательные услуги, есть даже производственный франчайзинг.

Отличие в том, что здесь есть:

владелец франшизы — правообладатель на юридическом языке, тот, кто владеет правом на товарный знак;

получатель этих прав — предприниматель, который покупает комплекс интеллектуальных прав.

В чем заключается франчайзинг

Я, например, правообладатель. У меня — отличный бизнес. Я говорю тем, кто собирается начать свой бизнес или у кого уже есть свой бизнес: "Хотите работать под этой торговой маркой? Эти товары продавать или услуги оказывать? Я могу вам предоставить права, заключим договор коммерческой концессии. Вы платите мне первоначальный взнос, я вам рассказываю, как запустить бизнес, и помогаю открыть этот бизнес, поддерживаю на всех этапах открытия и деятельности. Вы за это мне платите ежемесячно фиксированную сумму или процент от товарооборота".

Самая известная из производственных франшиз — Coca-Cola. Кто покупает эту франшизу, обязан построить завод, и дальше заниматься маркетингом и дистрибуцией товара.

Франчайзинг в общепите — "Макдональдс", KFC. Есть уже наши марки: "Шоколадница", рестораны Росинтера.

В медицине лаборатории "Гемотест" или "Инвитро" — тоже франчайзинговые предприятия.

В информатике — "1С".

Президент нашей Ассоциации Борис Георгиевич Нуралиев создал франшизу "1С", которая не только в России крупнейшая, но и одна из крупнейших в мире, потому что есть около 16000 пользователей этой франшизы.

— Как на практике происходит использование франшизы в малом и среднем бизнесе?

— Российская ассоциация франчайзинга занимается тем, что продвигает франчайзинг. В 2011 году были внесены изменения в наш Гражданский кодекс, которые сделали наше законодательство по франчайзингу одним из лучших в мире.

Мы это знаем, потому что наша Ассоциация состоит в мировом совете по франчайзингу. Там оценили эти изменения.

Как только у нас появились наиболее благоприятные условия для малого бизнеса начать бизнес по франшизе, в 10 раз увеличилось количество точек, которые так работают. Сейчас порядка 70 000 предприятий в России работает по франчайзингу. Формально у нас — 2500 франшиз.

Но нашу Ассоциацию беспокоит их надежность. Многие называются франшизами, но в законодательстве этого термина нет. Придраться, применить какие-то санкции к тому, что человек называет свой продукт франшизой крайне сложно, можно только через образовательные программы.

Эти образовательные программы, в частности Корпорация развития МСП, в этом году провели уже пять вебинаров. 3 декабря — еще один вебинар сразу на 35 регионов, где как раз мы рассказываем, что такое надежная франшиза, как отделить мух от котлет, как выбрать, какие параметры.

— Какие виды франшизы лучше всего подходят для малого бизнеса?

— Когда делаю опрос, то предлагаю список из 20 видов бизнеса и спрашиваю: какие виды бизнеса в вашем городе наиболее интересны для малых предпринимательств? В какой отрасли вы бы выбрали франшизу?

Конечно, все знают общепит и говорят: нам интересен общепит.

Сейчас резко возрос интерес к образовательным франшизам, в частности детское образование:

языковые клубы,

кибернетические клубы,

игровые, например, "Чемпионика" — это футбол, танцы, алгоритмика, математика, программирование.

Успешны магазины у дома, особенно сейчас — в условиях такой ограниченной мобильности. И, конечно, службы курьерской доставки. В частности, франшиза СДЭК родом из Новосибирска уже стала международной, присутствует в 20 странах.

В 2019-2020 годах порядка 500 предпринимателей пришли к ним и стали работать по этой франшизе, а за 11 месяцев этого года — уже 900 предпринимателей. Это — такой бизнес, что в кризис больше открывается, чем в прошлые годы. И качество услуг растет.

Поэтому сейчас — огромный выбор франшиз, которые можно успешно использовать в малом и среднем бизнесе, но пока у нас таким образом работает не так много — 70 000 субъектов малого предпринимательства. А всего их зарегистрировано в России 6 миллионов. Только порядка 1,5% работает по франшизе. В развитых рынках, например, Соединенных Штатах — 8%.

— Так что у нас потенциал есть?

— Потенциал есть.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовил Юрий Кондратьев