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Автор Александр Шторм

Эксперты спрогнозировали курс рубля осенью

Экономика

Российские эксперты обсуждают - стоит ли ожидать резкого падения рубля осенью и как обычному человеку сохранить хотя бы какие-то средства.

По мнению специалистов, пока никаких предпосылок для того, чтобы осенью доллар вырос до 80 рублей, а евро - до 100 рублей, не наблюдается.

Так что имеет смысл хранить свои сбережения в рублях, считает финансовый аналитик Виталий Калугин. По его словам, доллару просто не с чего стоить за 80 рублей. Для этого нет ни макроэкономических, ни политических предпосылок. Хотя, как отмечают экономисты, россияне всегда стараются купить валюту - как только у них появляются свободные деньги.

"К тому же, в США грядут выборы, и не исключено, что курс доллара на мировом рынке будет падать. Как отметил эксперт, сейчас покупать валюту слишком поздно, однако, если в этом появится потребность, следует дождаться, когда доллар будет хотя бы по 70 рублей" - уверены эксперты.

При этом не стоит пытаться заработать на рынке акций и облигаций, поскольку в ближайшие шесть месяцев они будут финансово опасной зоной.

Его коллега, финансовый консультант, гендиректор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина добавила, что не смысла гнаться за валютой, если в этом действительно нет необходимости.

Гораздо разумнее, прежде чем покупать валюту,  понаблюдать за действиями Центробанка.  Никитина добавила, что регулятор производит покупку и продажу валюты, чтобы удержать курс рубля. Так что в ближайшее время он останется стабильным.

Стоит добавить, что по данным Superjob, 37% россиян хотели бы, чтобы выплаты были привязаны к курсу доллара или евро.

"Я провёл сегодня небольшие расчёты. Международный стандарт крайней нищеты - это $1,9 в день, для России - это чуть более 4 тысяч рублей в месяц. Из слов министра Решетникова следует, что при населении страны в 146 млн человек как минимум почти 1,5 миллиона не живут, а существуют в крайней нужде",- ранее заявлял Юрий Пронько.

Добавим, что за последние 22 года потребительские цены в среднем выросли в 16 раз. По данным Росстата, за это время  цены на говядину подскочили за это время более чем в 11 раз, на сыры - в 10, а на сливочное масло - в 9,5 раза.

"Россиянам следует готовиться с доллару по 80 рублей уже сегодня, при этом радуясь тому, что дефолт по образцу 1998 года сейчас невозможен. Но, вероятно, это слабое утешение, если учесть, что все дефолты оплачиваются из личных карманов граждан страны",- поясняют эксперты.

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