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Автор Антон Куликов

Заграница не поможет: почему российский газ оказался не нужен

Экономика

По сравнению с мартом 2019 года поставки российского газа в Турцию в марте 2020 года упали в семь раз. Такой вывод можно сделать из данных Федеральной таможенной службы.

Ранее Турция занимала второе место среди крупнейших клиентов "Газпрома". А сейчас уже во втором десятке. Даже Литва покупает больше.

Почему это происходит

В настоящее время Турция резко нарастила объемы закупок сжиженного природного газа (СПГ). В 2019 году было импортировано 9,1 миллиона тонн СПГ — в основном из Алжира, Катара, Нигерии и США.

Напомним, что в декабре прошлого года был открыт газопровод "Турецкий поток". Но на ситуации в текущем году этот факт пока никак не отразился. В турецкой газовой компании Botas в апреле поделились планами о дальнейшем наращивании поставок СПГ. По факту, в марте "Турецкий поток" и еще один газопровод, ведущий в Турцию, "Голубой поток", оказались задействованы всего лишь на десять процентов от совокупной мощности.

Проблемы не только с Турцией. Германия, самый крупный клиент "Газпрома", в марте сократила закупки на 45 процентов. И в итоге российская компания впервые в своей истории закончила первый квартал с убытком.

Падение цен на газ и резкое сокращение поставок, конечно, связано со многими факторами. Здесь и теплая зима, и пандемия коронавируса, и рост конкуренции со стороны поставщиков СПГ. Вопрос в том, когда ситуация начнет выправляться.

Долго ли это продлится

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков полагает, что речь идет исключительно об экономической составляющей.

"Вопрос не в политической ориентации у кого покупать газ, а именно в ценовых предложениях. В Турцию в прошлом году начались поставки из Азербайджана, они достроили газопровод, начали оттуда получать газ. Там, насколько мы понимаем, есть условие "бери или плати". И еще Иран, по-моему, поставляет. И СПГ-поставщики. Соответственно, там лучше условия по поставкам, чем у "Газпрома". Поэтому здесь (причина) исключительно в возросшей конкуренции", — сказал эксперт "Правде.Ру".

Он также отметил сокращение потребления газа Турцией.

"На уменьшившемся рынке и в связи с конкуренцией "Газпром" пока теряет позиции. Просто по цене он пока не конкурирует почему-то с Азербайджаном и с поставщиками СПГ, не дает Турции такие же скидки", — отметил Игорь Юшков.

При этом эксперт считает, что ситуация будет меняться.

"Я думаю, в 2021 году цены будут восстанавливаться. И, соответственно, цены понизятся для Турции, потому что у "Газпрома" стандартный контракт с лагом примерно в полгода идет. В марте упала цена на нефть существенно, соответственно, через полгода мы увидим падение на газ", — сказал он.

"Азиатский рынок будет восстанавливаться, соответственно, часть СПГ уйдет туда. И этот переизбыток предложений на европейском рынке уменьшится и цена возрастет на СПГ. И предложения российской компании будет конкурентоспособным — по крайней мере, уменьшит падение, которое происходит по закупкам Турции у "Газпрома"", — считает Игорь Юшков.

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Темы газпром газопровод игорь юшков поставки газа турецкий поток
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